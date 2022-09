Lázárék nyilvánosságra hozták a megszüntetett beruházások listáját

Mely állami beruházások sorsa pecsételődött meg?

Ezzel a címmel nyújtott be írásbeli kérdést a DK-s Vadai Ágnes Lázár János építési és beruházási miniszternek, amire most meg is érkezett a válasz.

Lázár megbízásából Csepreghy Nándor miniszterhelyettes egy meglehetősen hosszú táblázatban adott tájékoztatást arról, hogy eddig a kormány mely állami beruházások elhalasztásáról és átütemezéséről döntött.

A listán szereplő 284 tétel túlnyomó többsége valamilyen útépítés, de a megszüntetett beruházások között szerepel például a monori szakrendelő, számos szabadidős-egészség sportpark program, a csömöri és a dunaharaszti 16 illetve 24 osztályos iskola építése vagy az egri kormányhivatal komplett fejlesztése.

Emellett felfüggesztették a göcseji falumúzeum korszerűsítését, a kőbányai multifunkcionális csarnok beruházását és a Testnevelési Egyetem kampuszfejlesztését is.

