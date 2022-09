Magyar Nemzet: Árnyékkormányt alakít Gyurcsány Ferenc

A magát az elődjénél, a szervezetet 12 évig vezető volt fideszes képviselőnél, Domokos Lászlónál konzervatívabb szerepfelfogásúnak beállító számvevőszéki elnök nem kíván adótanácsokat osztogatni a kormánynak, ellenben módszertani újításokat vezet be az ÁSZ-nál, ahol az energiaválságra reagálva heti egy nap home office elrendelésén is elgondolkodott. Azt is elmondta, hol látja sérülékenynek a 2023-as költségvetést.