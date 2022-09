Orosz metrókocsik: nem lehet lefolytatni a pert, mert az iratokat sem hajlandó átvenni az orosz cég

Komoly visszhangja volt néhány évvel ezelőtt, amikor végre átadták a hármas metró vonalán közlekedő orosz metrókocsikat, amelyekről rövid időn belül kiderült, hogy az előzetesen megígértekkel ellentétben nem felújították, csak újragyártották őket, kevésbé jó minőségben. Ennek következményeit az utasok voltak kénytelenek elszenvedni, aminek köszönhetően az orosz metrókocsik folyamatosan témát szolgáltattak a közeszédben, a dolog odáig fajult, hogy a főváros közlekedési cége végül 2019 februárjában pert indított a kivitelező Metrowagonmash (MWM) nevű orosz cég ellen.

Azóta eltelt három és fél év, de még a periratokat se vették át.

A Népszava a vonatkozó cikkében arról ír, hogy a per még azelőtt leállt, mielőtt valójában elkezdődött volna, ennek hivatalos oka a Fővárosi Törvényszék szerint pedig az, hogy „az elmúlt fél évben a bíróság a keresetlevél és mellékleteinek kézbesítésével kapcsolatban két eltérő tartalmú választ kapott az alperestől, amelyből nem állapítható meg a szabályszerű kézbesítés megtörténte, ezért a bíróságnak ismételten meg kell kísérelnie a keresetlevél és nagy számú mellékleteinek kézbesítését”.

A per lebonyolítása azért is lenne kiemelten fontos, hogy az egyébként is komoly forráshiányokkal küzdő BKV hozzájuthasson a kötbérhez. A lap emlékeztet, hogy Budapesten a közösségi közlekedés működtetésére 21 milliárddal több kell idén az üzemanyag és a villamos energia árak emelkedése miatt. Erre a főváros 14 milliárd forintos állami támogatást kért, de egyelőre választ sem kaptak a kormánytól.

A kormánynak pedig a jelek szerint nem érdeke, hogy a szóban forgó per lefolyjon. A tárgyalást csak a keresetlevél kézbesítése után, az alperes írásbeli ellenkérelmétől függően lehet tartani, amihez szükség lenne a szabályszerű kézbesítésre, az oroszok viszont egyszerűen át sem veszik az iratokat. Erre a folyamatra nincs ráhatása a magyar bíróságnak, az Igazságügyi Minisztérium ugyanakkor tudna tenni az ügy érdekében. A Népszava kereste az ügyben a tárcát, de kérdéseikre, melyekben azt firtatták, hogy mit tettek eddig a periratok sikeres kézbesítése, a per elindíthatósága érdekében,nem kaptak választ.