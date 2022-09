Nyertek a civilek: hatályon kívül helyezték a 175 hajós balatonföldvári e-kikötő építési engedélyét

Hatályon kívül helyezte a bíróság a hatalmas vitorláskikötő építési engedélyét – tájékoztatta a 24.hu-t a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület, amely két éve támadta meg a Pécsi Közigazgatási Bíróságon a Veszprém megyei Kormányhivatal határozatát.

A kormányhivatal engedélyezte volna, hogy a balatonföldvári Nyugati strand területén, a fürdőhelyet kettévágva egy 175 hajó befogadására alkalmas kikötő épüljön.

A civilek azt kifogásolták, hogy az engedély nem írta elő a kötelező környezetvédelmi hatástanulmányt, elmaradt a társadalmi egyeztetés, valamint azt, hogy a helyi építési szabályzat is tiltja a strandok funkciójának és területének megváltoztatását.

Az egyesület azt írta: a bíróság az önkormányzat szabályzata alapján hozta meg döntést, vagyis úgy ítélte meg: ha a Nyugati strandra kikötő épül, akkor annak törvényben rögzített funkciója megváltozik. Az építendő két mólószár által bekerített területen fürdeni tilos, tehát közel 100 méter partszakasz válik fürdőzésre alkalmatlanná.

Az egyesület közölte: a tagság nem kikötőépítés ellenes, csupán a helyszínválasztást kifogásolták, az eljárás során pedig az évi negyvenezer strandlátogató érdekeit képviselték a 175 hajótulajdonos bérlővel, a tulajdonossal és a balatonföldvári önkormányzattal szemben.

A per során idén februárban derült ki, hogy a strandot kettévágó kikötő már megkapta a vízjogi engedélyt is. A kikötő építője, a Balabo Kft. menetközben nagyobbított is a terveken.

A földvári képviselő-testület 2019-ben, három héttel az önkormányzati választások után vette napirendre az e-kikötő (elektromos hajóknak szánt kikötő) ügyét, amelynek terveiről korábban egyáltalán nem tettek említést.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli jogrendnek köszönhetően a polgármester 2020 tavaszán ki is írta a pályázatot, melyen egyedül a nem sokkal korábban az e-kikötő létesítésére 897 millió forintos állami támogatást elnyerő Balabo Kft. indult. A céget ki is hirdették győztesnek annak ellenére, hogy több helyi civil szervezet is tiltakozott a beruházás ellen.