Egy négygyermekes családanya és családapa, és egyik fiuk is meghalt a kunfehértói balesetben

A kiskunhalasi Balogh család három tagja is elhunyt a hétfő reggeli kunfehértói vonattragédiában, írja a Blikk.

Az édesapa, László, felesége, Tímea, és fiuk, Renátó négy másik idénymunkással együtt utazott szüretre, de kocsijuk egy vonattal ütközött a kunfehértói vasúti átjáróban.

A piros Opel Corsát Renátó vezette, szülei a hátsó ülésen ültek. A lap azt írja, a sorompó nélküli vasúti kereszteződés jól belátható mindkét oldalról.

Baloghéknak négy gyermeke volt, hárman maradtak árván. A testvérek most egymásban tartják a lelket, azt azonban még elképzelni sem tudják, hogyan folytatódik az életük szüleik és testvérük nélkül.

Balogh Noémi, az egyik árván maradt lány azt mondta, a szüleimnél rendesebb és dolgosabb ember nem volt a világon.

Őket csak a család és a munka érdekelte. Az anyukám pár napja csúnyán elvágta a kezét, de így is elment dolgozni, mert nagyon kellett a pénz. Szüreteltek volna, kemény meló, de ők ezt is szerették. Az autóban ülő többi embert nem ismerem, ha jól tudom, ukrán vendégmunkások. Amikor megtudtam, hogy mi történt, a testvéremmel odarohantunk. Soha nem fogjuk elfelejteni azt a látványt. Darabokra tépte a vonat a szüleinket és a testvéremből szinte semmi sem maradt. De erről nem bírok többet mondani

– mondta.

Állítólag Baloghék másik fia, Ricsi már korábban kivitt a földekre autójával több munkást és még egy körrel ő fuvarozta volna ki szüleit is. Az édesapa viszont annyira izgult, hogy időben kiérjen, hogy megkérte Renátót, vigye ki őket.

Így nem vártak meg engem, hanem elindultak. Bárcsak ne tették volna. Akkor még ma is élnének. Renátó nem is akart dolgozni, valamiért lemondta ezt a melót, mintha megérezte volna a bajt. Egyébként körültekintő, jó sofőr volt, soha nem száguldozott. Fogalmam sincs, mi történhetett, hogy nem nézett körül. Talán egy bokortól nem látta a vonatot? Már most annyira nagyon hiányoznak, hogy megszakad a szívem