Saját szódavizet árul a második kerület

Megnyílt a Buda Szóda, így mától elérhető a második kerület frissen palackozott szikvize, ami kristálytiszta, fenntartható és a miénk – jelentette be Őrsi Gergely második kerületi polgármester szombaton.

A szocialista kerületvezető Facebook oldalán kiadott közleményből kiderül, hogy a kerületi szódavizet a Fény utcai piacon helyben palackozzák, és a projekt egyik célja az eldobható műanyagpalackos ásványvizek legalább egy részének kiváltása. A polgármester a technikai részletekre is kitért. Eszerint a víz ötkomponensű szűrőn áthaladva kerül a saját hűtéssel ellátott palacktöltő készülékbe, majd a tisztított palackokba. A folyamat személyesen is követhető, azaz végignézhető a töltés, így az is érthetővé válik, hogyan működik egy szódásüzem.

A szódavizet palackozó üzletet a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő Fény Utcai Piac Kft. üzemelteti a piac első emeletén – tájékoztatott a polgármester. A palackozó kezdetben csütörtökön, pénteken és szombaton lesz nyitva 8-tól 14 óráig. Cserepontok létrehozását szintén tervezik a kerületben. Ha minden jól megy, többek között a Marczibányi Téri Művelődési Központban, a Klebelsberg Kultúrkúriaban és a Gyarmati Dezső Uszodában lehet majd göngyöleget cserélni.