Egy 20 milliós lakáshitel csaknem 10 millióval többe kerül most, mint februárban

Az elmúlt fél évben a jegybanki kamatemelések jelentősen feltornázták a lakáshitelek árát: az új kölcsönöknél 30 százalékkal nőttek a törlesztőrészletek. A Bank360.hu kalkulációi alapján egy 20 millió forintos lakáshitel csaknem 10 millió forinttal többe kerül most, mint februárban.

2022. január vége óta közel 8 százalékponttal emelkedett a jegybanki alapkamat, 2,90 százalékról 10,75 százalékra. Ez lecsapódott a banki hitelek ügyleti kamatait közvetlenül befolyásoló referenciakamatokon is.

A BUBOR által befolyásolt rövidebb, legfeljebb egy éves kamatperiódussal felvehető lakáskölcsönöket már egyre kevésbé voltak népszerűek az elmúlt években, különösen a fogyasztóbarát hitelek megjelenése után szorultak vissza, a kamatok emelkedésével pedig gyakorlatilag el is tűntek a piacról. A hosszabb vagy akár a teljes futamidőre fixált kamattal igényelhető lakáshitelek árazását befolyásoló referenciakamatok is elszálltak azonban, az ötéves BIRS is 10 százalék fölött van már.

A meglévő, régebben felvett lakáshitelek jelentős része még mindig éven belüli kamatperiódusú, ezeknél nagyon durván megemelkedtek volna törlesztőrészletek, ha ennek egyelőre az év végéig nem szabna gátat a kamatstop.

Mennyit számít a kamatemelés az új hiteleknél?

Az újonnan nyújtott lakáshiteleknél azonban érvényesül a meredek kamatemelkedés. Február elején egy 20 évre felvett, 20 millió forintos lakáskölcsönt még 4,78 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (thm) is fel lehetett venni, így a havi törlesztőrészlet 128 306 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 30 812 290 forint volt.

Ehhez képest bő fél évvel később, augusztus végén 8 százalék alatti thm-mel nem lehet lakáshitelt kapni a Bank360.hu lakáshitel kalkulátora szerint. 20 millió forint lakáscélú jelzáloghitelt 20 éves futamidővel és legalább 10 éves kamatperiódussal számolva jelenleg 8,15 százalékos thm-mel lehet felvenni. Így a havi törlesztőrészlet 165 395 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 39 713 650 forint. Ez alapján közel hét hónap alatt egy 20 millió forintos lakáshitel összköltsége majdnem a duplájára emelkedett, a teljes visszafizetendő összeg pedig 30,8 millió forintról 39,7 millió forintra.

Az átlagos hiteldíjmutató is beszédes

Az átlagos hiteldíjmutató februárban még 5,05 százalék volt, júniusban viszont már 6,93 százalék. A februári átlagos hitelköltség mutatóval számolva egy 20 évre felvett 20 millió forintos lakáshitel törlesztőrészlete 132 500 forint körül alakult, 6,93 százalékkal számolva viszont ugyanez az összeg már 154 ezer forint.

Mostanra pedig már nyolcassal kezdődnek a thm-ek ilyen hitelre.

Az augusztusra 165 ezer forintra hízó törlesztőrészlet 30 százalékos emelkedést jelent a februári 128 ezerhez képest. Ezt a hitelfelvevők nyilván nehezebben tudják vállalni, még akkor is, ha azon szerencsések közé tartoznak, akik már évközi fizetésemelést is kaptak. Ráadásul a bankok kezét megkötő jövedelemarányos törlesztési mutatóra (jtm) vonatkozó szabály miatt az is könnyen előfordulhat, hogy csak kisebb összegű hitelt tud felvenni az igénylő. A jóval magasabb törlesztőrészlet ugyanis már meghaladhatja azt az összeget, amit a havi nettó jövedelme alapján maximum megengedhet neki a pénzintézet, figyelmeztet a Bank360.hu.

Vagyis ugyanolyan ingatlanárak mellett több önerőt kell felmutatni a vásárláshoz, vagy alacsonyabb árkategóriájú ingatlant kell választani. A 132 ezer forintos törlesztőrészlethez ugyanis a törvény szerint elég 264 ezer forint nettó bér, a magasabb törlesztőhöz viszont már közel 310 ezer forint jövedelmet kell igazolni, ami 17 százalékkal magasabb.