Legendás lovas ugratott a Kincsem program élére

A Hivatalos Értesítő friss számából derült ki, hogy szeptember elsejétől miniszteri biztos lett Dallos Gyula. A magyar díjlovaglás koronázatlan királyát Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb két évre – nevezte ki a Kincsem

Nemzeti Lovas Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztossá.

Dallos Gyula felel

Tevékenységéről havonta írásbeli beszámolót készít a honvédelmi miniszternek, aki a munkáját irányítja. Dallos Gyula ezért helyettes államtitkári illetmény alsó határa 75%-ának megfelelő díjazásra jogosult. Költségtérítést nem kap, de 1 fős titkárságot igen.

Dallos Gyulát néhány éve Orbán Viktor kérte fel arra, hogy felügyelje a lovas ágazatot, de már 20 évesen ő képezte ki az állami ménesekből kiválasztott lovakat a Nemzeti Lovardában. Korábban lapunknak azt mondta, a ló hihetetlen rangot, értéket képvisel.

Amióta az olajsejkek is beszálltak ebbe a játékba, végképp elszabadultak az árak. Ki lehet jelenteni, manapság csak olyan összegért lehet minőségi versenylóhoz jutni, amelyet már egy tehetősebb ember sem tud megengedni magának. Ilyen értelemben a szakma is sérül. Magyarországon is akadnak olyan tehetséges, szorgalmas, jó érzékű lovasok, akik azért képtelenek minőségi lóhoz hozzáférni, mert a közelébe sem jutnak ezeknek a társadalmi köröknek.

A lovaglás nem a proletárdiktatúra találmánya, hanem a királyok, a felső tízezer státuszszimbóluma. Szokták is mondani, hogy a ló nem szereti a szegényszagot.