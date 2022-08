Fura IQ-tesztnek vetné alá a belügy az állami gondoskodásban lévő gyerekeket

Ráadásul egy orosz fejlesztésű tesztről van szó, aminek honlapjáról nem derül ki, kicsoda áll mögötte.

A magyarországi állami gondoskodásban élő, 6-18 év közötti gyerekeken IQ-tesztet akar végeztetni a Belügyminisztérium – tudta meg a Hvg.hu. A „pályaalkalmassági/IQ felmérést” egy orosz nyelvű honlapon szereplő teszt magyar fordítása alapján kell elvégezni, a gyermekvédelmi gyámok közreműködésével. A lap szerint a „normál szükségletű” gyerekeknél kell ezt elvégezni, a sajátos nevelési igényűeknél nem.

Két szakaszban tesztelnek, elsőben a 6-12, másodikban a 13-18 éves gyerekeket vizsgálják meg. A teszt után kap a gyerek egy egyedi azonosítót, a gyámnak ezzel együtt kell megküldenie az eredményt a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak. Ők összesítik az adatokat, majd elküldik az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat központjának augusztus 25-ig, tehát a határidő módfelett kurta.

A teszt alapja tehát egy orosz oldal, a Testometrika.com, amin semmilyen információ nem elérhető az oldal mögött leledző esetleges cégről, szervezetről, vezetésről. Egy automatikus rendszeren keresztül tudta a Hvg.hu megkeresni az üzemeltetőket, akik azt írták, cégük „új generációs”, irodájuk nincs, a teszteket amerikai, orosz, ukrán és fehérorosz szakértők fejlesztik. A tesztek képfeladványok voltaképp, és bár oroszul van a kísérő szöveg, azt egy Word-dokumentumban lefordították magyarra.

A gyermekvédelmi szakemberek értetlenül állnak a tesztelés előtt, de a legtöbb megyei szakszolgálat nekiállt a tesztelésnek. Csak pár maradt, amelyik kérdéseket intézett az országos szervezethez. A lap szerint nincs is értelmük ezeknek a fajta teszteknek gyerekek esetén, bár a Testometrika oldalán azt írják, gyerekeknek is megfelel a teszt. A felmérés egyébként ún. performációs, azaz cselekvéses teszt, néhány részképességet vizsgál, holott az intelligencia sokféle is lehet (pl. zenei vagy matematikai).