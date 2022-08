Felhőkkel, zivatarokkal zár a hétvége, esőkkel nyit a jövő hét

Általában erősen felhős vagy borult idő várható vasárnap, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan előfordulhatnak. Több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, az Országos Meteorológiai Szolgálat az egész országra elsőfokú zivatarriasztást adott ki. A Dunántúlon eső is valószínű, míg a zivatarokat felhőszakadás kísérheti, az utóbbiakra vonatkozó veszélyjelzés alapján elsősorban a Duna-Tisza-közén és a Tiszántúlon.

A Balaton nyugati és középső medencéjében másodfokú, a keleti medencében és a Velencei-tónál elsőfokú viharjelzés van életben vasárnap késő délelőtt, a tavak 23, illetve 22,5 fokosak. A Tisza-tó 26 fokos, itt vasárnap délelőtt tartós eső, délután záporok, zivatarok valószínűek.

Az északi, északnyugati szél a Dunántúl nyugati felén megélénkül, ott, illetve zivatarban erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 27 fok között várható, de az északkeleti megyékben pár fokkal melegebb, míg a tartósabban csapadékos részeken kissé hűvösebb idő valószínű. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőn átmeneti vékonyodások, felszakadozások mellett nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több helyen várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél megélénkül, időnként megerősödik. Zivatarok térségében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 27 fok között várható, de északkeleten 28, 32 fokot is mérhetnek.