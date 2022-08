Karácsony: Erkölcsi mércéhez kell mérni magunkat

Karácsony Gergely főpolgármester hosszú videót rakott ki a Facebookra, amelyen augusztus 20. alkalmából a politika állapotáról beszél.

Szent István is az univerzális erkölcsi mércéhez mérte magát, ehhez mérte az országát, és mi sem érhetjük be kevesebbel, amikor most a régi kérdésekre új válaszokat keresünk.