Bíró László kilépett a Jobbikból

Tizenhét év után lépett ki a Jobbikból Bíró László, a párt Hajdú-Bihar megyei önkormányzati frakciójának egykori tagja – adta hírül a Jakab Péter-féle Néppártján csapata.

2020 októberében Biró volt az összellenzéki jelölt, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú egyéni választókerületében rendezett időközi választáson, melyet végül Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte meg. A jobbikos politikusnak korábban rasszista és antiszemita megnyilvánulásai voltak, Budapestet például judapestnek nevezte.

Eljött az az idő is, hogy belássam, már semmi esély arra, hogy a Jobbik kikeveredjen abból a zsákutcából, amelybe szűklátókörű és érthetetlenül nem előrelátó vezetése juttatta.

– jelenti ki a politikus, majd hozzáteszi, hogy Jakabot nem tartotta felelősnek a választási eredményekért, ezért is támogatta maximálisan a tisztújításkor.

Biró úgy látja, hogy Jakab újraválasztása után elkezdődhetett volna a konszolidáció és a béke időszaka, azonban ehelyett „megpuccsolták” a pártelnököt.

Következett Jakab lemondása, amelyet azóta sem értek. Arra gondoltam, hogy ezzel szeretné elérni, hogy teljes tisztújítás legyen – mint ahogy annak is kellett volna lennie!!! De nem, még azok is meglapultak, akik az ominózus elnökségi ülésen Jakab mellett voltak. És ez volt az a pont, amikor számomra morálisan megszűnt a teljes országos elnökség. Mint ahogyan a teljes frakció is, melynek tagjai nagyon sokat köszönhettek Jakab Péternek, mégis egyöntetűen hátba szúrták.