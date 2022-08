Megint tüntetnek Budapesten az erdőirtások ellen

Cikkünk folyamatosan frissül.

Az LMP által szervezett múlt pénteki tüntetés után most a Magyar Tudományos Akadémia előtti Széchenyi István térre hívták a civil szervezetekből álló szervezők a demonstrálókat. Az ok továbbra is a kormány augusztus eleji döntése, amely felülírva az erdő- és természetvédelmi törvényt, és a jövőben könnyebben lehet természetvédelmi területen tarvágást végezni, de általánosságban is felpuhította a fakitermelésre vonatkozó szabályokat.

A 18 órára meghirdetett tüntetésen egyelőre néhány százan vannak.

Kedden visszavett a kormány a válsághelyzetre vonatkozó fakitermelési szabályok könnyítéséből: Nagy István, az agrártárca vezetője a Magyar Közlönyben közzétett utasításban tiltotta be az állami erdőkben és a Natura2000-es területeken a tarvágást, a szerdai tüntetés szervezői azonban keveslik a miniszteri utasítást és továbbra is a kormányrendelet teljes visszavonását követelik.

A szervezők -, akik hangsúlyozzák, hogy pártpolitika-mentes a rendezvény – azt hangsúlyozzák, hogy addig folytatják, amíg vissza nem vonják a kormányrendeletet. Bejelentették, hogy erdőőrséget szerveznek, amire önként lehet jelentkezni.

Az első felszólaló, a greenpeaces Rodics Katalin szerint a kedden megjelent miniszteri utasítás félrevezető, mert nem jogszabály, és nem írja felül a kormányrendeletet. Azért adták ki, hogy megtévessze az embereket. Az erdők továbbra is veszélyben vannak – mondja.