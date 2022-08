Kósa Lajost összezavarta, noha pofonegyszerű az új vagyonnyilatkozati rendszer

Korábban már beszámoltunk arról, hogy szombat éjjel közzétették a parlament honlapján az országgyűlési képviselők újfajta vagyonnyilatkozatait. Amint korábban megírtuk, az új rendszer teljesen kiüresíti a vagyonnyilatkozati rendszert, még akkor is, ha brüsszeli mintára vezették be, Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója akkor úgy kommentálta a kormánypárti javaslatot, hogy sikerült megtalálni, ami rosszabb az Európai Unióban, és azt átvenni. A hazai képviselői vagyonnyilatkozatokkal korábban is volt baj, de a leginkább az, hogy a valótlan tartalmú bevallások nemigen jártak szankcióval. Az új rendszerben viszont a képviselőknek lényegében csak arról kell nyilatkozniuk, hogy melyik jövedelmi sávba tartoznak, és túlnyomó többségük néhány rubrika beikszelésével letudhatja a kötelezettséget.

A jóval egyszerűbb forma azonban kifogott a fideszes Kósa Lajoson – erről számolt be az RTL Klub Híradója. Pedig ahogy azt Merényi M. Miklós, a K-Monitor munkatársa mondta a riportban, most már egy ilyen nyilatkozatot nagyjából annyi kitölteni, mint egy lottószelvényt.

Kósát mégis megzavarhatták a rubrikák:

Az első oldalon azt kell feltüntetni a képviselőknek, hogy milyen megbízásai, tisztségei voltak az előző három évben: itt Kósa hat posztot tüntetett fel, ám az nem derült ki, hogy az elsőért kapott-e fizetést, vagy sem, mivel a teljes sort áthúzta.

Ezután a három elnökségi posztjánál sem adott meg fizetést, de a díjazás nélküli sort is kihúzta. Tehát ezek alapján úgy tűnik ingyen, ám mégsem ingyen végezte el ezeket a munkákat.

És itt még nem volt vége a legújabb Kósa-történetnek: a képviselői munkánál ugyanis Kósa beikszelte, hogy díjazás nélkül látja el a feladatot, majd beikszelte, hogy egy és ötmilliós forint közti fizetést vesz fel érte.

Kósa Lajost kereste, de nem érte el az ügyben az RTL.

