Ezért válassz gabonapelyhet reggelire

A NutriScore jelölés segítségével egészségtudatos életmódba építhető és tápláló reggelit állíthatunk össze és megfelelő odafigyeléssel csökkenthetjük a cukorbevitelünket.

A megfelelően összeállított első étkezés segít a szervezetünknek a vércukorszint beállításában, felpörgeti az anyagcserénket és ideális esetben egész délelőttre ellát energiával. A reggeli hiányában sokkal fáradékonyabbak leszünk, és csökken a koncentrációs képességünk is. Ezzel szemben egy összetett szénhidrátban, fehérjében, vitaminokban, ásványi anyagokban és rostban gazdag étkezés a megfelelő folyadékpótlással az egész napi teljesítményünkre pozitívan hat.

A gabonapehely az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a legtöbbet hozzuk ki a nap első étkezéséből. A dietetikusok ajánlása alapján egy kis tej és friss gyümölcs hozzáadásával és mellé egy pohár víz elfogyasztásával tápanyagokban gazdag, kiegyensúlyozott reggelit állíthatunk össze. Azonban nem mindegy, hogy milyen terméket választunk, ugyanis jelentős eltérések lehetnek a különböző márkák termékei között, ami a cukor- só- és vitamintartalmat, valamint teljes értékű gabona mennyiségét illeti.

A teljes értékű gabonát tartalmazó termékeknek ugyanis jóval magasabb a rost-, vitamin-, ásványi anyag és antioxidáns tartalma, mint a finomított gabonából készült változatoknak. A teljes értékű gabonában a gabonaszem minden része megtalálható: a gabonaszemek rostban gazdag külső rétege, a magbelsője és a csírája is. Ezért sem mindegy az egészségtudatos táplálkozás szempontjából, hogy milyen gabonapelyhet választunk.





Így válaszd ki a tökéletes gabonapelyhet



A Nestlé kínálatában szereplő gabonapelyhek legfőbb összetevője a teljes értékű gabona. Ráadásul termékeinket extra vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsítanak. A legtöbb Nestlé reggeli gabonapehely egy adagja már tej hozzáadása nélkül is tartalmazza a napi ajánlott kalciummennyiség 15%-át. Mi több: a gyártó folyamatosan csökkenti termékeinek hozzáadott cukor- és sótartalmát is, miközben a megszokott ízvilág változatlan marad. 2008 óta világszerte mintegy 100 000 tonna cukrot vontak ki a gabonapehely-termékekből, és ugyanezek 7000 tonnával kevesebb sót is tartalmaznak.

Az egészségtudatos fogyasztói döntéseket megkönnyíti a dobozokon található Nutri-Score tápértékjelölő címke, amely az élelmiszereket és italokat tápértékprofiljuk szerint osztályozza. Általánosságban tehát az adott élelmiszer tápanyagtartalmának általános összegzését jelenti. A rendszer célja, hogy segítse a fogyasztókat tudatos döntéseikben, és eligazítsa őket abban, hogy a különböző élelmiszerek hogyan illeszthetők a kiegyensúlyozott étrendbe.