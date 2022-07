Nyomkövetős bűnügyi felügyeletbe került Fekete Dávid

A Győri Járásbíróság megszüntette a 320 milliós csalással és sikkasztással vádolt Fekete Dávid letartóztatását, és nyomkövetős bűnügyi felügyeletbe helyezte az énekest.

A Győri Törvényszék tájékoztatása szerint magatartási szabályként írták elő a számára, hogy a tartózkodási helyéül szolgáló ingatlant csak külön engedéllyel hagyhatja el.

Közleményükben azt írták, hogy a bíróság a szükségesség, arányosság és a fokozatosság elvét szem előtt tartva döntött a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés fenntartásáról és azt állapította meg, hogy a szökés és bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll, ezek azonban nem olyan közvetlenek és reálisak, mint a letartóztatás elrendelésekor, emellett számos körülmény szól a legsúlyosabb személyi szabadságot elvonó kényszerintézkedés fenntartása ellen.

Kapcsolódó Hét év börtönt kértek Fekete Dávidra 320 milliós sikkasztás és csalás miatt Közel 64 millió forintos vagyonelkobzást is elrendeltek az énekessel szemben, aki nem tett érdemi vallomást.

Fekete személyi körülményei rendeződni látszanak, családi kötődése kiskorú gyermekei iránti érzelmei pedig a szökés elrejtőzés veszélye ellen hat. A lakhatása és megélhetése is biztosítottnak látszik, emellett pedig a bűnismétlés veszélye is csökken. A bíróság álláspontja szerint a szökés és bűnismétlés lehetőségének megakadályozása a bűnügyi felügyelet elrendelésével is elérhető, a bíróság által előírt magatartási szabályok ellenőrzése mellett.

A vádirat szerint 21 bűncselekményt követett el a volt megasztáros énekes, aki több mint 320 millióval károsította meg az áldozatait. A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hét év börtönt, hét év közügyektől eltiltást, valamint közel 64 milliós vagyonelkobzást és három év cégvezetéstől való eltiltást kért Feketére arra az esetre, ha mindent beismer az előkészítő ülésen és lemond a tárgyalás jogáról is. Az énekes nem adott elő érdemi védekezést a nyomozati szakban.