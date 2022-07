350 millió forint pályázati pénznek veszett nyoma a Nógrád megyei Hugyagon, ahol vasárnap időközi választást tartottak. Riport.

Vasárnap a szlovák határhoz közeli, az Ipoly mentén fekvő kis 900 fős faluban, Hugyagon egy Baranyai Béla nevű balassagyarmati embert választottak polgármesternek. Azt mondják, annyi köze van a 90 százalékban cigányok lakta településhez, hogy itt született. Már sokadjára próbált a kisközség vezetője lenni, de 2006-ban, 2010-ben, 2014-ben és 2019-ben is alulmaradt Borda Attilával szemben. Hogy miért nevez be mindannyiszor ebbe az önsorsrontó bajnokságba, azt nem sikerült kideríteni, ugyanis a választáskor sem jelent meg a faluban. Elérhetőségét senki nem tudta, a választási bizottság vezetője pedig nem akarta nekünk megmondani. De most eljött az ő ideje.

Ahogy ment előre az idő, azért megtudtunk Baranyai úrról egy s mást. Meg magunkról is. Egyik beszélgetőpartnerem például esküdni mert volna, hogy a sátoraljaújhelyi fegyházból ismer. Csak elnézően mosolygott, amikor azt magyaráztam, hogy bár rabosítva már többször voltam, letöltendő szabadságvesztésre még nem ítéltek. Látszott rajta, hogy nem hisz nekem, mindazonáltal korrigálta magát: „akkor biztos a gyarmati egeresben láttalak”.

Viszont a közös (ködös) sittes múlt miatt a bizalmába fogadott: „Na, a Bélát is ismerem, vállalkozásai vannak, MSZP-s…” Amikor mondom neki, hogy most függetlenként indult (de 2006-ban még tényleg a szocialisták jelöltje volt), csak legyintett: „Független itt mindenki, more, de mi a fasztól függetlenek ezek, mondjad már meg nekem?!” Azt is mondta, hogy Baranyai most „kilóra megvette a cigányokat, azok tolták föl polgármesternek”.

A bezápult délidőben előre ugorva: már több mint kétszázan leszavaztak, amikor föltuningolt pöpec verdákkal megérkeztek a balassagyarmati láthatatlan ember motorizált legényei vagy tizenöten. „Bélának én buheráltam a kampányát. Tuti, hogy lever mindenkit” – szögezte le a 40 fokban a tűző napon a 24. hu-nak Baranyai Róbert. Kérdeztük, hogy rokona-e a későbbi nyertesnek, de azt válaszolta: „Arról nem nyilatkozom”.

A cigány önkormányzat Berki nevű helyi korifeusa sem tartózkodott a faluban a választás napján, telefonban azt üzente, horgászni van, és miattunk nem jön haza.

Beérve Hugyagra sok embert láttunk egy teraszon, rögtön megálltunk, hátha ők azok, akik a hőséggel dacolva voksolni készülnek a nem túl derűsnek ígérkező jövőre. Verbális voksolásban nem is volt hiány, egymás szavába vágva, nagy hangon zajlott az esélylatolgatás, amit a látszat ellenére hiba lett volna kizárólag a párálló üveges söröknek betudni.

Az Attila lenyúlta a lóvét, aztán elhúzott németbe, mint a vadlibák

– mondta egy őszbe hajló, ötvenes férfi, aztán nyomban hozzá tette: „De nem ő a hibás, hanem a többi képviselő, aki hagyta, hogy hülyét csináljon belőlük…”

„Na meg belőlünk, tesó” – replikázott rezignáltan egy kék atléta trikót viselő tetkós úr, aki rögtön meg is kérdezte, hogy meghívhat-e valamire. Persze egy magára valamit adó sajtónyugdíjas nem hagyja magát egykönnyen korrumpálni, kifizettem kollégám kóláját, saját kisfröccsömet, plusz a három, üveges sört újdonsült haverjainknak. Az ember el sem akarja hinni, ha egy ilyen rendelés után még vissza is kap az ezreséből.

Persze munka nem nagyon van itt, a Covid előtti időkben még stabilan 150 közmunkás helyett mostanság jó, ha 25-en kaparásznak a falu árkaiban. Nem a szerző minősíti így ezt a „kamu melót”, hanem az a magas, feketébe öltözött férfiember, aki éjszaka ért haza a fővárosból. Ő a legstabilabb helyi munkavállalókat, a takarítókat szállítja kisbusszal naponta Budapestre.

A „350 milliós bébit”, ahogy az azóta már országosan is elhíresült EU-s pénzlenyúlást (büntetőjogilag: hűtlen kezelés) a kocsmában nevezik, ami végül is Borda polgármester lemondásához vezetett, a képviselőtestület egyik tagja, a mostani választás négy polgármesterjelöltjének egyike, Lovas Ilona plankolta föl.

Idézek nekem írt, februári leveléből: „2017 óta érzékelem, hogy a faluba érkező pénz nem teljes mértékben arra megy el, amire kaptuk. Akkoriban a könyvtárban önkénteskedtem, sikerült megnyernünk a megyei könyvtár közreműködésében a könyvtár felújítására 2,4 millió forintot. Hát, ha 1,5 millió forint arra lett fordítva, sokat mondok. Viszont az elszámolást meg tudták csinálni, úgyhogy gyönyörű csinnadratta közepette át is adták. A polgármester 2006 óta folyamatosan tevékenykedik tisztségében. Ez egyben azt is jelenti, hogy azóta nem történt átadás-átvétel a hivatalban. Ezt fontos előzménynek tartom.”

2021 áprilisában a polgármester aztán bejelentette, hogy tisztségét a továbbiakban társadalmi megbízatásban kívánja ellátni, majd június közepén írásban lemondott. Kinevezett egy újabb alpolgármestert helyettesként, aki addig is tagja volt a testületnek.

„Ekkor, tehát 2021 nyarán tudtuk meg, hogy a működésben körülbelül 50 millió forint hiány van, a szegregációs pályázat egyik része megvalósult részben, míg a másik része egyáltalán nem. A pályázat, amit a vízelvezető árok megépítésére nyert a falu, szintén nem valósult meg. Mindhárom pályázat ügyében minisztérium vizsgálat volt a nyáron. Megállapították a mulasztást, valamint a pénz hiányát, feljelentést tettek. Közben nem volt olyan hét, hogy ne kaptunk volna valamilyen újabb adósságról értesítést, sőt most épp az egyik károsult megkapta a végrehajtási jogot. És ment minden tovább. Elvittek például adósság miatt minden kültéri eszközünket (traktor és tartozékai)” – folytatta Lovas Ilona, aki a novemberi képviselő-testületi ülésen bejelentette, hogy rendőrségi feljelentést tesz, amihez képviselőtársai is csatlakoztak.

A szegregációs pályázat összesen mintegy 350 millió forint értékű volt, a pénzt szociális bérlakások építésére és felújítására, illetve óvodafelújításra nyerték, ám a hírek szerint az önkormányzat elköltötte saját működésére, erről nyilatkozott az rtl.hu-nak Bodor Gábor alpolgármester is, aki a Fidesz színeiben indult az időközi választáson. A minisztérium szerint az összeget a falunak vissza kell fizetnie. Lovas Ilona szerint ennek ellenére a volt polgármester

éli világát, kiment külföldre dolgozni, rendszeresen hazajár, bemegy a hivatalba, jópofizik stb. Hogy létezik ilyen?! Minimum ki kellett volna szerintem a rendőrségnek szállnia, lefoglalni a papírokat, berendelni a polgármestert meghallgatásra.

Megkerestem a Lovas és a többi képviselő feljelentése alapján elrendelt nyomozásról érdeklődve a rendőrséget. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság azzal rázott le: folyamatban lévő ügyről nem adnak tájékoztatást.

Mostani találkozásunkkor Lovas Ilona elmondta, hogy az eljárás elvileg folyik, gyakorlatilag viszont egy helyben topog. Az ügy vizsgálójától, akit másik beosztásba helyeztek, új előadóhoz került a hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen indult nyomozás. Azt is közölték vele, hogy a NAV-hoz tették át az annak illetékességébe tartozó részeket.

Borda Attila a hétvégén közleményt küldött az Indexnek, e szerint nem költözött külföldre, csak munkát vállalt Németországban, de állandó lakóhelye továbbra is Magyarországon van, ideje jelentős részét idehaza tölti. „Az adósságrendezési eljárást egyetértésben a képviselő-testület tagjaival jómagam kezdeményeztem, a nyomozásban pedig minden további nélkül állok a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezésére az ügy mielőbbi megnyugtató rendezése miatt” – írta.

Az ivóból átsétálunk az út másik oldalára. Az óvodában reggel 6 óta zajlik a demokratikus véleménynyilvánítás diszkrétebb formája.

Az óvoda folyosóján az egyik ajtó előtt sorban állnak a választópolgárok. Kérdezem a választási jegyzőt, eddig hányan voksoltak. Idegesnek tűnik, elkéri a sajtóigazolványokat, aztán megengedi, hogy a bizottságban helyet foglalók egyike megmondja: délig már 240-en szavaztak. Arra viszont nem válaszolhat, hogy a négy jelölt leadta-e már a szavazatát. Érezzük, hogy kívül tágasabb. Odakint elegyedünk szóba Oláh Józseffel és járókerettel közlekedő feleségével.

„Elcsúsztam zuhanyozás közben, két helyen is eltörött a bokám” – magyarázza a mezítláb sántikáló Oláhné. Ipolyszögről telepedtek át pár éve.

„Jobban kijövünk az itteni cigányokkal, mert a szögiek emberszámba se vettek. Munka itt sincs, de mi a nyugdíjunkból jól elvagyunk az asszonnyal. Én 28 évet húztam le, jobbára Balassagyarmaton, a városgazdálkodásnál, az asszonynak 30 igazolt éve van” – mondja Oláh József. A nyolc gyerek közül már csak a kicsik élnek velük.

Óvoda van még a községben, de hiába épült meg az iskolaépület, hiába van vagy 200 gyerek, a tanításnak – hogy a hőgutának is betudható képzavarral éljünk – végleg becsengettek. Megépült, de soha nem használták. Az enyészeté lett, gaz növi be, ahogy a kultúrházat meg a focipályát is, ahol pár éve még villanyfényes meccseket is rendeztek. Az a bizonyos enyészet és lepusztultság nemcsak a környezetet, de észrevehetően a lelkeket is megüli.

Juhász Arankáét és férjéét, Keresztes Lászlóét biztosan.

„Az őrületbe kergetett bennünket a lemondott polgármester, aki a házunk melletti teleken tartotta az önkormányzati birkákat” – mondja a köszönést is megelőzve Aranka, miközben behív bennünket portájukra. Furcsán nézhetek, mert rögtön elmagyarázza: „Az önkormányzati birka olyan állat, ami nincs hivatalosan bejelentve, és senki sem tudja, hogyan és honnan került az önkormányzat tulajdonába. Mobil juhkertet csinált ide nekünk két éve az Attila, anélkül, hogy az engedélyünket kérte volna. Az ötven állat éhezett, csak akkor kaptak enni, amikor a kirendelt közmunkásoknak eszükbe jutott adni nekik. Nem is takarítottak, a mi macskáink, kutyáink is férgesek lettek, tele volt minden nyüvekkel, kullancsokkal.”

Aranka az összes hivatalnál panaszt tett, mindhiába. Úgy döntöttek, feljelentik az önkormányzatot.

Az ebek harmincadjára jutott művelődési ház helyett ugyancsak Arankáék kertjével átellenbe állította föl az önkormányzat a szabadtéri színpadot.

Sokszor késő éjszakáig tart a dajdaj, a zenebona, senkire nincsenek tekintettel. Belebolondulunk lassan az itteni életbe…

A vasárnapi választást négy sikertelen próbálkozás után Baranyai Béla ezúttal 143 szavazattal megnyerte a 99 voksot gyűjtő Bangóné Szilfai Viktória előtt. A fideszes Bodor Gábor, az eddigi alpolgármester harmadik lett 90 szavazattal. A támogatási pénzek ügyében a feljelentést kezdeményező Lovas Ilona negyedikként, vagyis az utolsó helyen végzett, rá 62-en szavaztak.

A négy képviselői helyért 14-en versengtek, Baranyai Róbert egyetlen szavazattal maradt le a mandátumról. Bekerült viszont a testületbe a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom képviselője.