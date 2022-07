Menczer: most azon dolgozunk, hogy legalább időszakos jelleggel mindenhol legyen víz

Lapunk is beszámoltróla, hogy több Pest megyei településen komoly problémát okoz a vízhiány, Solymáron például három településrészen is hiába nyitják meg a csapokat.

A kialakult helyzetre való tekintettel pénteken sajtótájékoztatót tartott Menczer Tamás, Pest megye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője, ahol elmondta, újabb két, nyolc köbméteres autóval töltik a Solymár magasabb részeit ellátó víztározót és a tárolók közötti vízkormányzással is igyekeznek a szakemberek megoldani a település legmagasabb részén élők vízellátását.

Menczer hangsúlyozta, hogy most leginkább azon dolgoznak, hogy legalább időszakos jelleggel mindenhol legyen víz a településen. Kifejtette, hogy a vízkormányzással a település alacsonyabban fekvő részeit ellátó Jókai utcai tározóból átirányítják a vizet a Kerek-hegyet ellátó tározóba, hogy azok, akiknek már három-négy napja nincs vizük, legalább átmenetileg kapjanak. Ezzel egyidejűleg a település alacsonyabban fekvő részein kell vízhiánnyal számolni a képviselő szerint.

Beszámolt még arról is, hogy a csütörtökön szolgálatba állított, a tározót töltő két vízhordó autó folyamatos munkájával péntek reggelig annyit értek el, hogy a vízhiányos területek egyes részein korlátozott ideig újra volt víz, de továbbra is vannak olyan területek, ahova egy csepp sem jutott. Ezért újabb két autó érkezik Székesfehérvárról.

A képviselő hozzátette, a négy autó közül van, amelyik nem a települést ellátó Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. szolgáltatóé, és már jelezték, hogy máshol is szükség lehet rájuk, de megígérte a solymáriaknak, hogy nem fog elengedni egy autót sem. Elmondta azt is, hogy csak Solymáron a problémát nem tudják orvosolni, ezért a településsel egy vízhálózaton lévő 10 településen (Ürömön, Pilisborosjenőn, Pilisvörösváron, Pilisszentkereszten, Budakalászon, Pomázon, Szentendrén, Pilisszántón, Pilisszentivánon és Csobánkán) is vízkorlátozásra van szükség.

Solymár vízhiányos településrészein jelenleg is 11 lajtos kocsi, illetve motoros vizes autó dolgozik: hét helyen kilenc autó áll fixen, kettő pedig mozog és az utántöltést végzi. Emellett arra is ígéretet kapott, hogy szombattól 8-10 ezer liternyi zacskós vizet oszt ki a honvédség.

A képviselő végül azt is elmondta, véleménye szerint a vízhiányért a sajtóban megjelent információkkal ellentétben nem a rezsicsökkentés a felelős, a beruházásokat sokkal inkább a szomszédban zajló háború késlelteti.