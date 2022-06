Reggel óta több hullámban határozott forinterősödés következett be, amelyben az egyébként is erősödő globális kockázati étvágy mellett az EKB mai rendkívüli ülése utáni bejelentésnek is lehet szerepe, írja a portfolio.hu

Az euró jegyzései 397,3-ig süllyedtek a délutáni kereskedésben, közben az euró esik az EKB bejelentése óta, már 1,04 alatt jár a dollárral szemben.

Emiatt a dollár/forint jegyzések továbbra is 380 felett, sőt 382 felett ragadtak a bankközi piacon, olvasható a cikkben.