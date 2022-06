Szabadult a rács mögül G Ras ligetvédő aktivista

Másfél hónap után kiengedték az előzetes letartóztatásból Komáromy „G Ras” Gergely ligetvédő aktivistát, zenészt, aki ellen csoportos garázdaság vádjával indult eljárás. Csütörtökig lakhelyelhagyási tilalom van ellene érvényben – írta G Ras a Telexnek. Hozzátette: ezzel még nincs vége az ügyének, csütörtök reggel 8:30-tól nyilvános tárgyalása lesz a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

Az aktivistát április 12-én helyezték letartóztatásba, miután március 7-én elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Az elmúlt években Komáromy számos kormányellenes megmozduláson lépett fel, és a Városliget átépítése ellen is többször protestált. 2019-ben is elfogatóparancsot adtak ki ellene, akkor azt nyilatkozta, hogy neki nem is szóltak a hatóságok, miért adták ki a körözést.