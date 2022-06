Korábbi fizetése negyedéért végzi ugyanazt a feladatot a Paks 2-ért felelős Süli János

Alaposan megkurtította a fizetését Süli János KDNP-s képviselőnek az, hogy most már nem tárca nélküli miniszterként, hanem csak államtitkárként felel a paksi atomerőmű bővítési munkálataiért. Míg korábban bruttó 5 millió forintot kapott havonta hivatali feladatai ellátásáért, most már ennek csak a negyede, 1 millió 296 ezer forint jár neki. Államtitkári kinevezésével ráadásul elbukta a hat havi búcsúpénzét is, 30 millió forintot, amit a miniszteri megbízatása megszűnése miatt kaphatott volna.

Ezzel együtt nem kell nagyon sajnálni Sülit, mert államtitkári fizetése mellé megkapja a képviselői alapilletményt, ami jelenleg bruttó 1 millió 316 ezer forint, továbbá 900 ezres fizetést vesz fel a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökeként, vagyis a

havi összjövedelme így is meghaladja a 3,5 millió forintot.

Az új paksi atomerőmű építése pedig nem egy sikertörténet. Bár Süli Jánost öt éve nevezték ki miniszternek, hogy koordinálja a projektet, de ez idő alatt nem szerezték meg az építési engedélyeket. A bővítés ügye az ötödik Orbán-kormány megalakulásával a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz került (Süli is e tárca államtitkára lett), Szijjártó Péter miniszter pedig a napokban a bővítés felgyorsításáról beszélt.