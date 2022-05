Egy hét alatt 77-en haltak bele a járványba Magyarországon

Az elmúlt egy hétben 6748 új fertőzöttet igazoltak, így a járvány kezdete óta összesen 1 909 948 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a kormányzati tájékoztató honlap, amely a járvány csillapodása miatt májustól csak hetente közölt adatokat.

Az elmúlt héten elhunyt 77 beteg, így az elhunytak száma 46 343 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 1 821 435 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 42 170 főre csökkent. 1015 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 29-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 407 918 fő, közülük 6 194 102 fő a második, 3 869 067 fő a harmadik, 293 131 fő már a negyedik oltását is felvette.

Az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra. A vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását.