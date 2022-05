Greenpeace: a kormány a MOL profitnövekedését védi, amit az olcsó orosz olajon zsebel be

A magyarországi kormány energiapolitikája ellen tiltakozik a Greenpeace. A MOL százhalombattai kőolaj-finomítójánál ma reggel „Véres profit: Szégyen!” felirattal demonstrál a természetvédelmi és környezetvédelmi szervezet – írja a Mérce.

A szervezet közleményében azt írja, hogy a magyar kormány a Mol profitnövekedése miatt gáncsolja a közös EU-s fellépést, melyet a vállalat az olcsó orosz olajon zsebel be.

A Greenpeace amiatt is bírálja a MOL-t, mivel „rengeteg pénzt keres azon, hogy a háború kitörése óta jelentősen, jelenleg mintegy harmadával alacsonyabb áron szerzi be az orosz (Ural) olajat az Európában mérvadó Brent olajhoz képest”, és sok más olajcéggel szemben, „nem hagyott fel az oroszországi tevékenységével, sőt, még növelte is az oroszországi olajtermelését”.

A szervezet szerint a kormány állításaival ellentétben minden lehetőség adott, hogy Magyarország mástól vásároljon energiahordozókat: az Adria vezetéken mintegy 10 millió tonna nyersolajat lehet évente behozni, ami nagyságrendileg ugyanannyi, mint amennyit Magyarország jelenleg a Barátság vezetéken keresztül Oroszországból importál.

A Greenpeace vitatja továbbá a kormány arra vonatkozó állítását is, miszerint a százhalombattai kőolaj-finomítót csak évek munkájával és súlyos befektetések árán lehetne alkalmassá tenni arra, hogy máshonnan érkező nyersolaj finomítására is alkalmas legyen. A szervezet szerint „lehet az oroszhoz hasonló olajokat is beszerezni a nemzetközi piacról”.

Az Oroszországgal szemben kivetett olajembargóval és az EU-s szankciós csomaggal kapcsolatban péntek reggel Orbán Viktor kijelentette, hogy

Magyarország ebben a formában nem tudja elfogadni a javaslatcsomagot, ugyanis szerinte az egy „gazdasági atombombával” érne fel.