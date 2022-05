Ledöntötték Tóth Csaba egyik fontos zuglói bástyáját

Hosszas koalíciós huzakodás után csütörtökön leváltották a zuglói vagyonkezelő vezérigazgatóját.

Baracskai Gábor hét éven keresztül állt a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. élén, most – hivatalosan – indoklás nélkül menesztették posztjáról. Baracskai tevékenységének minősítését a csütörtöki képviselőtestületi vitában is gondosan kerülték. A leváltás hátterét azonban jól megvilágítja, hogy az ellenzéki vezetésű kerületben külön-külön adott be előterjesztést a szocialista polgármester és az ellenzék többi pártja.

A visszahívásra először a DK és a Momentum két alpolgármestere, Horváth Zsolt és Rózsa András tett közös javaslatot. Horváth Csaba polgármestere csak később, egy külön dokumentummal állt be a láthatóan többségi támogatású indítvány mögé.

Baracskairól közismert volt, hogy a szocialista alpolgármester, Hajdu Flórián sógora és egyben az őszi ellenzéki előválasztáson botrányosan megbukott helyi erős ember, Tóth Csaba, volt MSZP-s országgyűlési képviselő barátja.

Hajdu tavaly ősszel az előválasztás idején a nyilvánosság előtt is bizonyította, hogy ő Tóth egyik legfőbb szövetségese a kerületben. Ő volt ugyanis az, aki az alapítványba rejtett ingatlanok miatt kitört balhé után is nyíltan védte Tóthot a kerületi országgyűlési mandátumért induló politikus, Hadházy Ákossal szemben. Hajdu alpolgármester azt állította, hogy Hadházy „megsértette” Tóth Csaba emberi méltóságát, amikor dokumentumokkal igazolta, „hogy egy kamu alapítványba rejtett el egy sok százmillió forintos telket”. Az ügy miatt Tóth helyzete tarthatatlanná vált, ezért végül visszalépett a választástól. Azóta Tóth Csabát meg is gyanúsították korrupciós bűncselekmények miatt.

Azóta több újság is írt arról, hogy a bukás ellenére a fontos posztokon továbbra is ott vannak Tóth emberei.

Ezek között a legfontosabb, az évi ötmilliárdos önkormányzati cég, a Baracskai vezetése alatt álló Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltatási Zrt. volt. A Zrt. felügyelőbizottsági elnöke szintén egy olyan volt MSZP-s képviselő, aki bizalmi viszonyt ápolt Tóthtal, az Fb-tagok között pedig ott volt Tóth mindkét parlamenti asszisztense. Ebből sokan azt a következtetést vonták le, hogy Tóth teljesen kontrollálhatta a cég működését.

Baracskai utódját pályázattal fogják kiválasztani, a megüresedett igazgatói székbe ideiglenes vezetőt neveztek ki.