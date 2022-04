Elbocsátották a 168 óra újságíróit, a lapot azonban nem akarja bezárni a tulajdonos

A Media1 arról ír, hogy elbocsátották a 168 óra teljes stábját, ezt pedig a fele részben Schabi Michaeli érdekeltségében lévő Michaeli, Schwartz & Brit Media Zrt. vezérigazgatója, Milkovics Pál meg is erősítette a portálnak. A döntést alapvetően üzleti okokkal, költségoptimalizálással magyarázta, amúgy pedig 15 fő elbocsátásáról van szó.

Milkovics szerint az elbocsátás indoka, hogy „a lap működése a jelenlegi költségszint mellett nem lenne fenntartható, az újság hosszú ideje veszteséget termel.” Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy be is zárnák a lapot: az elbocsátást követően az újság külső szerzőktől, szabadúszóktól vásárol majd tartalmakat. A vezérigazgató azt mondta: az elbocsátások nem érintik-e a 168.hu internetes oldalt is, ott maradnak belsősök ezután is.

A Media1 azt írja, hogy a hetilap tartalmait a jövőben Trencséni Dávid hírigazgató és a hírigazgató munkatársai rendelik meg külsős újságíróktól. Milkovics Pál „azt mondta, az eddiginél több szerzőtől fognak tartalmakat vásárolni, és mivel mindig az adott szakterületek legjobb szakértőitől vásárolják meg az írásokat, így az olvasó többféle véleménnyel is találkozhat majd a 168 Órában, mint eddig.”

Távozik posztjáról Makai József, a lap főszerkesztője is, ő viszont maga döntött így, nem ért egyet azzal ugyanis a struktúraváltással, amit a vezérigazgató kezdeményezett.

A Media1 arról is írt, hogy a 168 óra példányszámai az elmúlt időszakban drasztikusan estek, amíg pár éve, 2018 őszén még több mint 10 ezer példányt adtak el, addig 2021 szeptemberében csak 4100-at, azóta nincsenek is nyilvános adatok a példányszámról.

Két éve mi is részletesen foglalkoztunk a 168 óra körül kialakult helyzettel:

Egyébként a 168 óra kiadójánál más markáns változások voltak az elmúlt hetekben. A Pesti Hírlapnál ugyanis a magas nyomdai költségekre, a papírárak drasztikus emelkedésére hivatkozva úgy döntöttek, hogy a napilapos megjelenésből áttérnek a heti egyszeri megjelenésre. A Media1 ezzel kapcsolatban most azt is megtudta, hogy „a hetilapos megjelenésre történt áttérés miatt a Pesti Hírlapnál is jelentős elbocsátásokra került sor, és a heti egyszeri megjelenés már az új szerkesztőségi struktúrában, azaz különféle külsős szerzőkkel, megrendelésekkel készül, méghozzá jóval kevesebb szerzővel állítják elő, mint amikor minden napra tartalomra volt szükség.”