A kapolcsi völgy kis falvai felé viheti a forgalmat a tervezett észak-balatoni kis sztráda

Nyáron tumultus van a Veszprém és Tapolca közti főúton, télen csak a reggeli, délutáni csúcsokban van értelmezhető forgalma a 77-es útnak, mégis részlegesen 2x2 sávra bővíthetik. Az érintett falvak polgármesterei attól tartanak, a szélesítés előbb készül el, mint a települések (Nagyvázsony, Pula, Kapolcs, Monostorapáti) elkerülő útjai, ez pedig még több forgalmat generál. Ráadásul a falvakat elkerülő utak jelentős környezeti változást okozhatnak.

Sok a dugó és a baleset is Veszprém megyében, kellenek az útfejlesztések az iparnak, így tud fejlődni ez a régió gazdaságilag. Nagyjából ezek voltak a fő indokok, amikor tavaly októberben leült a megye pár erős (kormánypárti) embere beszélgetni arról, mit kellene építeni, hogy flottabbul áramoljon a térség közúti forgalma. A 8-as, a 84-es és a veszprémi utak fejlesztései mellett előkerült a 77-es főút is, ami a megyeszékhelyet köti össze Tapolcával.

Az északi parttal párhuzamosan, a Balaton-felvidék északi peremén futó 77-es út Veszprém és Monostorapáti közötti szakaszát fel akarják újítani két ütemben. Nagyvázsonyig 2×2 sávossá, tehát kvázi gyorsúttá építenék, Nagyvázsonytól Monostorapátiig pedig maradna 2×1 sávos, de elkerülné a falvakat, amelyeket eddig átszelt az út.

Január 17-én már arról írt a Napi.hu, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tervezési tenderét megnyerte az UTIBER Közúti Beruházó Kft., az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt., valamint a Pannonway Építő Kft., akikkel tíz nappal korábban kötöttek szerződést. A nettó 411,6 millió forintos tervezés során meg kell tervezniük Veszprémtől Nagyvázsonyig a 2×2 sávra bővítést, innentől Monostorapáti nyugati széléig pedig az úthálózat 11,5 tonnás teherbírásúra fejlesztését.

Emellett tanulmánytervet kell készíteniük Nagyvázsony, Pula, Kapolcs és Monostorapáti községek elkerülő szakaszairól – ez utóbbi összesen 19 kilométert érint. A Magyar Építők szerint Nemesvámos és Monostorapáti között kerékpárút kialakítását is vizsgálják (bár mezőgazdasági és alsóbbrendű utakon van burkolt kerékpáros útvonal Nemesvámos és Tótvázsony között).

A Balatontipp januárban kivesézte kicsit a projektet. A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve szerint a nagyvázsonyi elkerülő közvetlenül a falu mellett menne, északról kerülné el a községet, valahol előtte érne véget a 2×2 sáv is. Mivel a Nagyvázsony utáni szakaszra csak tanulmányterveket kér a NIF, a regionális portál szerint gyanús, hogy a 2×2 sávos szakasz jóval előbb készülhet el, mint az utána sorban jövő falvak (tehát kvázi a Művészetek Völgye) elkerülői. Mivel a nagyobb közúti áteresztőképesség alapvetően nagyobb forgalmat is vonz, e nagyobb forgalom megterhelné az útba eső falvakat.

És itt van a kutya elásva: a Balaton-parttal párhuzamosan, bár jóval beljebb futó 77-es a nyáron rendkívül zsúfolt parti 71-est tehermentesítené. Főleg a parttal párhuzamosan nagyobb távokat megtenni akarók használnák, nem azok, akik Balatonfüredről átugranának pár faluval arrébb, mondjuk Örvényesre.

Ez a Balatontipp cikke szerint is megterhelné a Nagyvázsonytól a part felé futó utakat (Mencshely-Dörgicse-Balatonakali és Mencshely-Szentantalfa-Zánka). A lap még hozzáteszi, pár éve szépen felújították a 77-es első öt kilométerét, a további szakaszok viszont itt-ott ramaty állapotban vannak, ezek felújítása a 2×2 sávossá való átépítés lehetősége miatt kukázódhat.

Nyári őrület, téli nihil

Megnéztük két év forgalomszámlálási adatait is a Magyar Közútnál a 77-esen, és a 71-es érintett szakaszán (nagyjából Balatonfüred és Badacsony között). A 2020-as év azért nem volt elégséges, mert a Közút mérései szerint is drasztikusan visszaesett országosan és a régióban is a járműforgalom a Covid miatti sok lezárás okán, így a turisztikai felívelés utolsó békeévét, 2019-et is átfutottuk.

A 77-est napi átlagban egyre csökkenő forgalom jellemzi, ahogy távolodik Veszprémtől: míg a megyeszékhely és az agglomerációjába tartozó Nemesvámos (és ipari parkja) között 12 572 személyautó vette igénybe 2019-ben, 9895 pedig 2020-ban, addig a távolabbi, Monostorapáti felé eső részeken 3600-ra és 3496-ra rúg ez a szám.

Magyarán a forgalom fokozatosan kopik el a nemesvámosi, tótvázsonyi, úrkúti, nagyvázsonyi elágazásoknál. Nagy a szezonalitás, a 2020-as adatok szerint az átlagos napi személykocsi-forgalom augusztusban a tótvázsonyi mérőponton 10 010, decemberben 4923 volt csupán. Az adatok alapján a legforgalmasabb órák júliusra és augusztusra esnek, még a június és a szeptember tud labdába rúgni cseppet. A napi bontásban is látható, hogy a péntek, szombat, vasárnap a legerősebb, legforgalmasabb. A teherautó-forgalom zömét amúgy a nemesvámosi ipartelep adja.

Összevetésként megnéztük a párhuzamos, part menti 71-est is, amit valamelyest tehermentesít(het) a 77-es. A Balatonfüred és Badacsony közti szakaszon jellemzően csökkenő a forgalom nyugat felé: míg Füred környékén 2019-ben 17 008, 2020-ban pedig 14 891 autós napi átlagforgalmat mértek, addig Badacsony után a töredéke marad ennek, 2019-es adatok szerint 2952, 2020-asok szerint 3212. Havi bontásban 2019-ben, augusztusban 23 467 autó ment át napi átlagban Füreden, míg januárban csak 5957 (azért áprilistól októberig 10 ezer feletti volt e szám). 2020-ban augusztusban 23 425, júliusban is 22 527 autót mértek átlagban ugyanitt, míg a téli hónapokban 6000 körüli számokat hoztak ki. A hét napjaira lebontva pedig a szombat-vasárnapok a legerősebbek.

Mi következik ebből a sok adatból?

A szezonalitás.

Mind a 77-esre, mind a 71-esre az jellemző, hogy a nyári hónapokban kiemelkedően erős a forgalom, terheltek az utak, főleg a hétvégéken, míg a téli hétköznapokon alig használja valaki ezeket. Így kijelenthető: hogy a 71-est igazából július-augusztusban tehermentesítené leginkább a 2×2 sáv.

Mit mond a NIF?

A projektet koordináló NIF-et is megkerestük kérdéseinkkel. Először is leszögezték, hogy még csak a tanulmányterv készítése zajlik, az ennek során feltárt adatokból írták válaszaikat. A 2×2 sávosra bővítést azzal indokolják, hogy a veszprémi körgyűrű (tehát a 8-as főút) zajló bővítése miatt is készült forgalmi modell, ez indokolja a 77-es fejlesztését. Ami lényeges, hogy az állami cég szerint nem feltétlen szezonálisan erős a forgalom:

A térség dinamikus fejlődése miatt nemcsak a nyári időszakban lehet számítani megnövekedett forgalomra, így a fejlesztés ebből a szempontból is indokolt.

Megkérdeztük, milyen jellegű csomópontok készülnek majd, amire azt a választ kaptuk, hogy szintbeliek, magyarul felüljáró nélküliek. Hogy pontosan milyenek, azt majd a tanulmányterv és persze a forgalmi igények mondják, mutatják meg. Nagyobb műtárgyak várhatóan nem épülnek, csak vízfolyásokat kell áthidalni, de a tanulmányterv elkészülte előtt erre még nem tudtak választ adni.

Sok település (lásd lejjebb) a 2×2 sávos szakasz megépülése után, de a falvak elkerülőinek befejezése előtt a településekre zúduló még nagyobb forgalomtól tart. A NIF nem lát okot az aggodalomra, szerintük „a 2×2 sávos szakasz megépülése önmagában nem rendelkezik jelentős forgalomvonzó hatással a Tapolca–Nagyvázsony közötti szakaszra”. E szakaszokon a cég szerint az elkerülők megépítése rendezi majd át annyira a forgalmat, hogy többen választják majd ezt az útvonalat. Megnyugtatásul ezt írták:

A tervezés során körültekintéssel járunk el, olyan ütemezés kerül kiépítésre, mely tekintettel lesz az esetleges többletforgalom elvezetésére.

Mire az első markolók, gréderek és úthengerek felvonulnak, még sok víz lefolyik a környező patakokon, a NIF csak „a kiviteli terv elkészítéséig kapott felkérést a feladatelvégzésre”. A megvalósítás azonban későbbi kormánydöntéstől függ, így céldátum sem ismert még.

„A 2×2 sáv még nagyobb forgalmat generál”

Megkerestük az érintett önkormányzatokat. A nagyvázsonyi önkormányzat szűkszavúan, ám lelkesen a következőket írta:

„A 77-es főút átépítésével kapcsolatban jelenleg is zajlanak az egyeztetések, korai még a pontos kivitelezési ütemtervről, ütemezésről végleges véleményt formálni.

Polgármester úr rendkívül örül ennek a fejlesztésnek.

Projekt előkészítői eddig nyitottak Fábry Szabolcs polgármester úr minden javaslatára, melyet kér a fejlesztésben.”

Szenger István, Pula polgármestere történelmi kitekintéssel kezdett, miszerint több mint 60 éve épült meg az út, ami néhány éve lett négy számjegyűből két számjegyű főút. „Sajnos ezt a változást semmilyen minőségi, illetve a kötelező előírás szerinti szabványnak való fejlesztés nem követte” – panaszkodott a polgármester, aki szerint néhol 60-as sebességkorlátozások vannak a kátyúk miatt.

Eközben az egyre több építkezés és a megváltozó munkába járási szokások miatt megnövekedett a forgalom. A kamionok már hajnali 4-től járnak, a rezgés miatt a házfalak repedeznek. A Pula előtti nagy egyenes lejtőről is szót ejtett Szenger polgármester: „A domborzati viszonyaink miatt, hogy ne veszítsenek a sebességükből, a lassítószigeteket szabálytalanul megkerülve is, elég erőszakos magatartással és nagy gázzal mennek végig a lakott területen.”

Baleset szerencsére évek óta nem volt errefelé. Mindenesetre inkább a 8-as főutat fejlesztené a faluvezető, a teherforgalmat is erre terelné (évek óta szó van a 8-as 2×2 sávossá alakításáról Herend és Devecser között).

Azért is tenne így, mert „nálunk az elkerülő hihetetlen nagy környezeti változást okozna”, a faluból zsákfalu lenne, rosszabbá válna a tömegközlekedés is.

Mindenesetre a falut északról elkerülő út lenne a legjobb. A Nagyvázsonyig az elkerülőnél hamarabb elkészülő 2×2 sávos úttól tart Szenger István is: „A 2×2 sávos elkészülte után valamikor elkészülő további fejlesztés beláthatatlan következményekkel járna. A 2×2 sáv még nagyobb forgalmat generál és ezt a pluszt a mostani, amúgy is zsúfolt úton elvezetni elég kérdéses.”

A kapolcsi önkormányzat nem reagált kérdéseinkre, ellenben az utolsó érintett falu, Monostorapáti igen. Takács Péter polgármester megírta, a 77-es forgalma a 2013-ban bevezetett útdíjrendszer óta növekedett meg jelentősen, ráadásul a „megnövekedett használat okán az út állapota is folyamatosan romlik”.

Egy speciális problémája is van a falunak: 2008-09-ben kiépítették a szennyvízhálózatot a faluban, aminek gerincvezetéke a főút alatt fut. A csatornafedelek azonban megsüllyedtek (többször jártunk Tapolcán a Csatatér-projekt miatt, ezért tapasztaltuk, tengelytörő mélységbe süppedtek a fedlapok), és ennek „javításával kapcsolatban nem vagyunk közös nevezőn a közútkezelővel”. A Magyar Közút szerint a hálózat tulajdonosának, tehát az önkormányzatnak kéne kijavítani a hibát, az önkormányzat szerint viszont a fedlap az út tartozéka.

Monostorapátiban a problémát nem is a sok személyautó, hanem „főként a Keszthelyi-hegység bányáiból Veszprém irányába tartó kőszállító kamionok” okozzák. Gond még az Eger-patak feletti híd állapota is, amit fel kéne újítani, illetve a rá vezető járdát kiépíteni. Rákérdeztünk még arra, milyen nyomvonalverziót támogatna az önkormányzat a leendő elkerülőre. Takács Péter nem tudott bővebb felvilágosítást adni, még több verziót vizsgálnak, jelenleg a helyi építési szabályzatban rögzített nyomvonal számít elfogadottnak.

Megkérdeztük azt is, tartanak-e tőle, hogy az előbb elkészülő 2×2 sávos szakasz extra forgalmat zúdíthat a falura, amire Takács polgármester a következőket válaszolta: „Ez a felvetés természetesen számításba jöhet, meglévő problémát hatványozna, így abban bízunk és azért dolgozunk, hogy olyan műszaki megoldás valósuljon meg, mely nem csak a település, de az egész térség érdekét szolgálja.”