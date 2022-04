A mentők keddtől beszüntetik a covidos PCR-tesztelést, de akkor hova lehet menni?

Az Országos Kórházi Főigazgatóság szombaton körlevelet küldött szét, amelyben bejelentették a háziorvosoknak, hogy az Országos Mentőszolgálat keddtől a háziorvosi megrendelésére nem végez több koronavírus-tesztelést.

A levelet Kunetz Zsombor is megkapta, és közösségi oldalán nyilvánosságra is hozta. Az egészségügyi szakértő szerint komoly kételyek fogalmazódtak meg benne a döntéssel kapcsolatban. Felmerül ugyanis a kérdés, hogy akkor ezek után mégis ki fogja a teszteket elvégezni a járásképtelen betegeknél, vagy a például a szociális otthonokban?

Nyilván a háziorvos, akinek csak gyorstesztje van, PCR nincs, hiszen az NNK a járvány kitörése óta képtelen volt felállítani olyan egységeket, amelyek a kiszálló teszteket végezték volna

– írta a levél mellé Kunetz.

A mentőszolgálat a munkatársai által elvégzett nagyszámú teszteléssel a járvány első hulláma óta az egyik legfontosabb elem volt a védekezés magyarországi rendszerében. Az OMSZ budapesti központjában működött az egyik legforgalmasabb szűrőállomás, de a helyszínekre is mentők egységei mentek ki a PCR-tesztek elvégzésre. Volt olyan időszak, amikor naponta átlagosan 5-6 ezer PCR-vizsgálatot kellett lebonyolítaniuk.

A háziorvosokat viszonylag későn, csak tavaly ősszel vonták be a Covid-tesztek elvégzésébe, ám akkor is az volt a végső megállapodás, hogy a háziorvosok dönthetik el, végeznek-e antigén gyorstesztet a fertőzésgyanús betegeknél, a Koronavírus Központ a PCR-mintavételezést továbbra is kizárólag a mentőkre és a kijelölt egészségügyi szolgáltatókra bízta. (via: Blikk.hu)