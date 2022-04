Ezek árulók, szar alakok – Bayer Zsolt az ellenzékről

Szerinte a választáson a magyar nép csodát tett.

Bayer Zsolt a Mandinernek azt mondja, őt is meglepte az újabb kétharmados győzelem. Arról már úgy véli, az biztosított lesz addig, míg azt úgy fordítják le ellenfeleik, hogy a „nép fogatlan, törött a szemüvege, nem mosdik és hülye”.

Szerinte az orosz-ukrán háború is segíthetette valamelyest a Fidesz győzelmét, de ennek nem tulajdonít nagy jelentőséget.

A Fidesz-alapító publicista szerint a hatpárti összefogásnak már a létezése is hiba. Az ellenzékieknek nincs érvényes mondanivalójuk, a lovon is fordítva ülnek, saját magukon kívül más nem is érdekli őket.

Csak hazudni tudnak. Benne vannak egy teljesen ostoba és kilátástalan véleménybuborékokban, és fogalmuk sincs erről az országról és erről a nemzetről.

Bayer Zsolt úgy látja, a Fidesznek Budapesten van még a legtöbb dolga, de itt sem hibáztak, jobban szerepeltek, mint négy éve, és ha az ellenzék így folytatja,

hamarosan Budapest is vissza fog térni a normalitás talajára. Az az illúzió, hogy a művelt, fantasztikus, liberális, európai Budapest versus magyar vidék, ez sem igaz. Itt is nagyjából fele-fele az arány.

Meglepte a Mi Hazánk bejutása a parlamentbe, viszont teljesen önazonosnak nevezte azt, ahogy az ellenzék reagált a vereségre. Úgy fogalmazott, ezek nem bajtársak, harcostársak, hanem árulók.

Annyi becsület sincs bennük, hogy a saját emberüket egy kicsit megtámasszák a bajban. Egyszerűen szar alakok.

Szerinte csak mánia, hogy érdemi ellenzék nélkül, a Fidesz visszaél a hatalmával, diktatúrát épít.