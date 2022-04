Szélrekordot hozott Diego a fővárosban

A pénteki hidegfrontot követően, szombaton a Diego nevű viharciklon is átrobogott hazánk felett. A ciklon hidegfrontja mögött több helyen viharossá fokozódott a szél. A szombat délutáni órákban a János-hegyen 26,4 méter/másodperces, azaz 95 km/órás szélsebességet is regisztrált a műszer, vagyis erre a napra vonatkozóan is megdőlt a fővárosi napi szélrekord. Az új szélsőérték 40 év után múlta most felül a korábban, 1982-ben ugyanezen a napon, Budapest Örsöd állomáson mért 26 méter/másodperces (93,6 km/h-s) napi legerősebb budapesti széllökést – számolt be az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A hétvége hátralevő részében is szeles idő marad, a Dunántúlon néhol viharos is, azonban vasárnap délutánra fokozatosan veszít erejéből a szél. Hétfőre már csak az ország középső részén várhatóak erősebb széllökések.