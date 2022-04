Lukasenka is gratulált Orbánnak

A Népszava vette észre, hogy a fehérorosz diktátor, Aljakszandr Lukasenka is megüzente jókívánságait az újabb választást nyerő Orbán Viktornak. Fehéroroszország első embere az elnöki honalpon tette közzé gondolatait, többek között azt, hogy

az újraválasztás fontos jele az emberek támogatásának és bizalmának a nemzeti érdekek védelme iránti elkötelezettségében, függetlenül attól, hogy milyen erős külső nyomás nehezedik országára.

Az újraválasztás érzését Lukasenka is jól ismeri, lévén közel harminc éve irányítja már országát. Apró szépséghiba, hogy 2020 augusztusi elnökválasztásról az EBESZ is kimondta, hogy elcsalták. Lukasenka itt a hivatalos közlése szerint a voksok közel 80 százalékát söpörte be, ami után országos tüntetési hullám indult az ország nagyobb városaiban, aminek végül a karhatalom brutális fellépése vetett véget.

Azóta a fehérorosz ellenzék több vezető személye is elmenekült az országból, már akit nem tartóztattak le.