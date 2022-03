Lefújták a V4-es védelmi miniszterek budapesti találkozóját

A szlovák védelmi minisztérium információi szerint elmarad a szerdára tervezett budapesti V4-es védelmi miniszteri találkozó -írja az Euractiv. Az ok állítólag Magyarország oroszpolitikája, ami miatt Csehország és Lengyelország már visszalépett a budapesti tanácskozásról. Ahogy arról nemrég mi is beszámoltunk, a cseh védelmi miniszter után a lengyel védelmi miniszter, Mariusz Błaszczak is úgy döntött, hogy nem jön a V4-es miniszterek magyarországi találkozójára.

A 444 úgy tudja, hogy a találkozó tervezett helyszínéhez, a Várkertbazárhoz közeli vállalkozásokat már hétfőn értesítették, hogy kedden mégsem kell zárva tartaniuk.

(via Telex)