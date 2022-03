Márki-Zay azt mondta Kolozsváron, hogy Orbán csak számításból adott állampolgárságot a határon túli magyaroknak

Elmondta azt is, hogy akkor is szeretik és támogatják a határon túli magyarokat, ha nem rájuk szavaznak áprilisban.

Egy pódiumbeszélgetésen vett részt Kolozsváron Márki–Zay Péter, az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje, szúrta ki a Telex. A beszélgetés során szó esett a 2004-es kettős állampolgárságról tartott népszavazásról és Gyurcsány Ferencről, de arról is, hogy mit gondol Márki-Zay azokról az erdélyi városvezetőkről, akik korábban levélben jelezték neki, hogy nem látják szívesen Erdélyben.

Az ellenzék jelöltje leszögezte, számukra az erdélyi magyarok képviselete nem függ attól, hogy ki hova húzza az ikszet áprilisban.

Mi vagyunk az elsők, akik szívvel-lélekkel támogatjuk a határon túli magyarságot, akkor is szeretjük, és akkor is támogatjuk az itteni magyarok állampolgárságát, szavazati jogát, ha nem ránk szavaznak

– mondta.

Ezután arról beszélt, hogy a kettős állampolgárság kérdésében Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor is számító módon járt el. Márki-Zay szerint Gyurcsány 2004-ben felmérte, hogy a határon túli magyarok úgysem szavaznának rá, ezért kezdett kampányolni a magyar állampolgárság határon túli kiterjesztése ellen. Orbán szerinte ezzel ellenkezően azt látta meg, hogy egy sikeres népszavazás után tetemes számú szavazóra tehet szert, ezért kezdett a kettős állampolgárság mellett kampányolni.

Az ellenzék jelöltje elmondta azt is, megválasztása esetén semmilyen megalázkodást nem vár el azoktól az erdélyi polgármesterektől, akik nem voltak hajlandók őt fogadni. Mint mondta, szerinte a magyar állami támogatással elkezdett erdélyi beruházásokat be kell fejezni, arra viszont nem vállalkozott, hogy a Fidesz további ígéreteit is megvalósítja.