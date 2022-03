Másfél milliárdos kártérítési pert indítottak Gattyán György és Oszkó Péter ellen Ivánkáék

A nemzetközi piacon is hírnevet szerző, de ma már felszámolásban lévő Ivanka Factory alapítói szerződésszegés és károkozás miatt indítottak pert az egykori befektetők ellen.

Szerződésszegés és károkozás miatt kártérítési pert indított Gattyán György, Oszkó Péter, illetve az érdekeltségeikbe tartozó cégek ellen a felszámolás alatt lévő dizájnbetonos startup cég, az Ivanka Factory (IF) Zrt. két alapítója. Ivánka Katalin és Ivánka András a Fővárosi Törvényszékre benyújtott keresetükben 1,6 milliárd forint megítélését kérik, azt állítva, hogy az egykori befektetők a menedzsmentjogok birtokában eltitkolták előlük a cég valós pénzügyi helyzetét, és a tevékenységük vezetett végső soron a nemzetközi piacon is hírnevet szerző vállalkozás bedőléséhez. A 2011 óta működő betonmanufaktúra számos külföldi projekt sikeres befejezése után épp a Puskás Aréna homlokzati elemein dolgozott, amikor 2020 tavaszán megindult ellene a felszámolási eljárás.

A 24.hu tavaly ősszel mutatta be a startup vállalkozás körül az elmúlt években lezajlott kavarásokat. Az ország egyik leggazdagabb embere, az idei választásra pártot alapító Gattyán György 2012-ben a Docler cégcsoporttal szállt be intézményi befektetőként az IF Zrt.-be. 2018-ban aztán úgy döntött, hogy egy luxemburgi cégen keresztül továbbadja Oszkó Péternek, a Bajnai-kormány egykori pénzügyminiszterének, aki technológiai startup vállalkozások felkarolásával is foglalkozik.

Az Ivánkáék által benyújtott keresetlevél szerint Gattyán cége, a Docler Investment Kft. (jelenlegi jogutód a Prior Systems) az évek során rendre elutasította a javasolt fejlesztéseket és gépesítési terveket, amivel hátráltatta a versenyképes működést, a docleres igazgatósági tagok pedig nem az IF érdekit szem előtt tartva jártak el. Gattyán 2017-ben elutasította az alapítók kivásárlási ajánlatát, sőt egy évvel később az elővásárlási joguk gyakorlására sem adott lehetőséget, amikor az IF-ben tulajdonos Docler Entertainment S.a.r.l.-t Oszkóra ruházta át.

A jogügyletről, mi, alapító tulajdonosok, nem rendelkeztünk tudomással

– írták Ivánkáék a bíróságnak, és hozzátették, hogy később is félrevezető tájékoztatást kaptak, a cégcsoport elnöke ugyanis azt közölte velük, hogy Oszkó bizalmi vagyonkezelésre vette át a céget, a tájékoztatásban adásvételről nem esett szó. Szerintük Gattyánék ezzel megsértették az együttműködés alapját képező szindikátusi szerződésben foglaltakat. Állításuk szerint az alapítók ezután Oszkóékkal is megpróbáltak megegyezésre jutni, de nem tudtak megállapodni a cég sorsát érintő stratégiai kérdésekben.

Oszkó ehelyett továbbadta a menedzsmentjogokat a SET Group Nyrt.-nek, amelyet a Magyar Nemzeti Bank többször megbüntetett tőkepiaci visszaélések miatt. A SET ráadásul három Zala megyei, alkalmi munkából élő roma férfit jelölt az IF igazgatóságába, akiknek – mint azt a 24.hu korábban kiderítette – fogalmuk sem volt arról, hogy mihez kérték az adataikat, és papíron egy milliárdos forgalmú budapesti cég vezető tisztségviselői lettek. Ezek után, mire elindult a felszámolási eljárás, a cég működése szinte teljesen ellehetetlenült.

Az Oxo és személy szerint Oszkó rendelkezett a döntési és képviseleti jogosultságokkal, így köteles lett volna a cég céljainak elérését előmozdítani, a kötelezettségének azonban nemcsak, hogy nem tett eleget, de szándékosan ellentétes döntéseket hozott, elzárkózott az együttműködéstől és közben a felelősséget igyekezett az alapítókra hárítani – áll Ivánkáék keresetében.

Gattyán cége, a korábbi cikkünk megjelenésekor azt közölte, hogy az együttműködés időszakában a Docler cégcsoport egymilliárdos összeget fordított az IF felfuttatásra, de a „legnagyobb sajnálatukra bebizonyosodott, hogy az Ivanka Factory Zrt. a tetemes pénzügyi támogatás ellenére sem tudta vállalkozását sikerre vinni”.

Oszkó viszont azt hangsúlyozta, hogy ő személyesen nem volt képviselője a cégben tulajdonosi jogokat gyakorló társaságnak, a képviseletet és a céggel kapcsolatos tulajdonosi munkákat az Oxo-csoport más munkatársai látták el. Azt is állította, hogy ő „kizárólag a befektetői érdekek védelmével kapcsolatos elvárásokat igyekezhetett csoport szinten érvényesíteni”, miközben az alapítók „blokkolták vagy hátráltatták szinte minden érdemi tulajdonosi jog gyakorlását”.