A Mandiner szerint jogszerűtlenül volt önkormányzati képviselő Jézsó Gábor, aki ezt butaságnak tartja, és a hatóságokhoz fordul

Élesedik a kampány a borsodi hatos számú választókerületben is. A kormánypárti média arról cikkezik, hogy Koncz Zsófia kihívójának hét évvel ezelőtt volt kétmillió forint adótartozása, és ennek nyomán hat-hét hónapig nem volt benne a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában. Jézsó Gábor az adóhatósággal megállapodott ugyan arról, hogy részletfizetéssel rendezi köztartozását, a kormánymédia szerint méltatlanság miatt nem lehetett volna képviselő Tiszaújvárosban. Jézsó szerint nem történt semmi jogszerűtlen; a NAV-tól és a város jegyzőjétől várja ennek igazolását.

Múlt pénteken a kormányközeli Mandiner portál arról cikkezett, hogy a borsodi hatos számú egyéni választókörzet ellenzéki jelöltje 2015-ben nem tudta igazolni, hogy nincs köztartozása, emiatt pedig nem lehetett volna tiszaújvárosi önkormányzati képviselő. Jézsó Gábort 2014-ben választották meg képviselőnek, és az akkori vagyonnyilatkozatában szerepelt több mint 2 millió forint adótartozás.

Mint arról beszámoltunk, Jézsó vállalkozóként kegyeleti szolgáltatást végez, búcsúztató beszédeket mond temetéseken. 2014-ben felfüggesztették, majd 2015-ben törölték az adószámát, 2014 novemberétől pedig adóvégrehajtást kezdtek vele szemben – írja a lap, hozzátéve, hogy emiatt egy ideig Jézsó helyett a felesége vette át a vállalkozást.

A vonatkozó jogszabály értelmében minden képviselőnek szerepelnie kell a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában (koma), de – miként a Mandiner írta – „Jézsó viszont 2014 novemberétől egészen 2015 májusáig biztosan nem volt benne a komában”. A Mandiner következtetése az, hogy méltatlansági eljárást kellett volna Jézsóval szemben indítani, ami a mandátuma megszüntetését eredményezhette volna.

Ezeket az állításokat a szintén kormányközeli Magyar Nemzet és a Médiaworks Hírcentrum is átvette. Utóbbi orgánumnak interjút is adott Jézsó, azt állítva, hogy minden jogszerű volt, és az adóhatósághoz, valamint a jegyzői hivatalhoz fordul, hogy tisztázza magát a vádak alól. Március 20-án vasárnap az ellenzék jelöltje az ügyre reagálva drámai hangvételű Facebook-posztot tett közzé, melyben azt írja: „először megfenyegettek, aztán letépkedték a plakátjaimat, most pedig a becsületembe gázolnak, a családomat bántják.” (Mint korábban megírtuk, Jézsót életveszélyesen megfenyegették, és a tettest meg is találta a rendőrség.)

Megkerestük Jézsó Gábort, aki azt állította: a lap állítása butaság, be akarják sározni.

Elmondása szerint valóban volt egy anyagilag nehezebb időszaka hét éve, amikor problémát okozott neki az adó befizetése, ráadásul egy véletlen könyvelési hiba miatt bírságot is szabtak ki rá. Ezért részletfizetési lehetőséget kért és kapott az adóhatóságtól.

Azt állítja, annak idején tájékoztatta erről a polgármesteri hivatalt és a jegyzőt, és megindította a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a köztartozásmentes adózok nyilvántartásába való újrafelvételét, csak ennek az ügyintézési határidejét ki kellett várnia. Egyébként 2014 októberében, mikor képviselőnek választották, Jézsó neve még szerepelt a köztartozásmentes adózók közt.

Levélben kérdeztük Tiszaújváros jegyzőjét is az ügyről, amint érdemi válasz érkezik, beszámolunk róla.