A korrupcióval gyanúsított Horváth Csaba közzétette vallomását

Horváth Csaba szerint csak a politikai ellenfeleiről kapott információk miatt tartotta a kapcsolatot azzal a Fuzik Zsolttal, aki az ügyészségen tett terhelő vallomásában azt állította, hogy a zuglói MSZP-s polgármesternek kenőpénzeket adott át egy belvárosi kávézóban. A vallomás egy sokmilliárdos, szerteágazó, menő NER-cégeket is érintő számlagyárügy egyik eleméből lett a kormányoldali sajtó fő témája a márciusi kampányidőszakban.

A zuglói polgármesternél február végén tartottak házkutatást a hatóságok, majd meggyanúsították azzal, hogy a XIV. kerületi fizetős parkolási rendszer kapcsán a befolyásával üzérkedett. Néhány nappal később hasonló módon gyanúsították meg Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselőt is, akinek mentelmi jogát is kikérték az országgyűléstől. Fuzik Zsolt Molnár Zsolt pártigazgatóra és Baja Ferencre, az MSZP pártalapítványának, a Táncsics Alapítványnak a kuratóriumi elnökére is terhelő vallomást tett.

Horváth Csaba szerint a gyanúsítás minden alapot nélkülöz, az ügyészségtől pedig három hete hiába várja a dokumentumokat, köztük Fuzik vallomását, pedig annak szó szerinti részleteit a kormánypárti sajtó többször is idézte. Az MSZP-s politikus csütörtökön közzétette a kihallgatása során tett vallomását, és kérte az ügyészséget, hogy haladéktalanul szembesítsék „az ellene hamis vallomást tevő” Fuzikkal.

Horváth jegyzőkönyvbe mondta, hogy nem követett el bűncselekményt.

Soha, senkitől nem kértem és nem kaptam pénzt semmilyen tevékenységemmel kapcsolatban, befolyásommal soha nem üzérkedtem. Az alaptalan vádat visszautasítom!

Azt is állítja, hogy az egyébként zavaros és ellentmondásos gyanúsítás szövege szerint sem volt döntési, intézkedési jogosultsága, sem hatásköre a zuglói parkolási ügyekkel kapcsolatban. Közölte, hogy Fuzik Zsolt hazudott, amikor azt állította, hogy 2009 óta ismerték egymást.

A hamis vallomást tevő Fuzik Zsolt 2016. március 5-én egy baráti házaspár születésnapi eseményén jött oda hozzám és mutatkozott be nekem. 2016 tavaszától kezdődően számos információval keresett meg Fuzik Zsolt, amely információk egy része azonban már az átadáskor elavult volt, de rendszeresen voltak konkrét és használható információi politikai ellenfeleimről, ami fenntartotta az érdeklődésemet és emiatt többször is találkoztam vele. xxx Ugyan nem ígértem neki semmit, de korábban időnként utalt rá, hogy szívesen dolgozna a Fővárosi Önkormányzat valamely cégénél. Ezt követően már csak 2021-ben a 4IG botránnyal kapcsolatban hallottam róla.

A polgármester emailen szétküldött vallomásában azt állította, Fuzik csak egyetlen konkrét időpontot adott meg a pénzátadás dátumaként, ekkor azonban Horváth szerint bizonyíthatóan nem találkozhatott vele.

Az ügyben is vizsgálandó, hogy Fuzik Zsolt valótlan állításai milyen körülmények között születtek. Úgy gondolom, vizsgálni kellene azt is, van-e összefüggés Fuzik Zsolt karácsony előtti szabad lábra helyezése és a hamis vallomás megszületése között. Tudomásom szerint Fuzik hamis vallomását a gyanúsításomkor semmivel nem tudták alátámasztani, olyan emberektől várnak megerősítést, akik nem is ismernek. xxx Hamis a gyanúsítás azon állítása, miszerint a zuglói parkolási rendszer kialakítását Fuzik érdemben befolyásolhatta volna az ismertségünkön keresztül. Ezt támasztja alá, hogy a Fővárosi Közgyűlésben frakció nélküli ellenzéki képviselő voltam, a tárgyalt időszakban Zuglóban semmilyen pozícióban nem voltam, és éppen ő volt, aki információkkal tudott nekem szolgálni, nem pedig fordítva. xxx A kiszivárgott információk szerint a magyar államot, a központi költségvetést kormányközeli cégek érdekében legalább 19 milliárd forinttal megkárosító csalást, adócsalást főszervezőként elkövető Fuzik abban a büntetőügyben akár a várható felső határ szerinti 20 éves börtönbüntetésre is számíthatott. Ehelyett vádalkuval a politikai érdekeltségű és időzítésű más ügyben tett hamis vád megfogalmazásáért és fenntartásáért töredékére, pár évre enyhíthetik a várható ítéletét, amelyből lejön a letartóztatásban töltött 6 hónap börtönidő is. xxx A kiszivárgott információk része, hogy Fuzik Zsolt a megtett hamis tanúvallomása után elhagyhatja az országot és Kínába távozik, miközben egy 19 milliárd forintos csalással kapcsolatos üggyel gyanúsítják. Így lehetne a fideszes sok milliárdos csalás elkövetőjét és korona tanúját eltüntetni és fenntartani egy politikai célú hamis gyanúsítást akár évekig is.

Egy hatalmas számlagyár felgöngyölítésének ügye tavaly nyáron a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a NAV Merkur Bevetési Egység, illetve a Terrorelhárítási Központ 80 helyszínen érintő rajtaütésével kezdődött.

A széles körű vizsgálat érintette többek között a T-Systems Magyarország Zrt., a 4iG Nyrt., az Antenna Hungária Zrt. és a BKV informatikai szolgáltatójaként elhíresült Sys IT Services Kft. központját is. A számlagyáros ügyben központi szerepe volt a Sys IT Services Kft-nek, az előzetes letartóztatásban tartott gyanúsítottak többsége e körül a cég körül mozogott. Itt kapcsolódott az ügyhöz a börtönviselt Fuzik Zsolt is, aki korábban az Axel Springernél, majd a BKV-nál, végül a tettek elkövetése idején a CBA-ban volt informatikai vezető.