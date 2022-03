„Mi most együtt összefogunk, és véget ér az őrület” – új ellenzéki kampánydal a láthatáron

A hatalom a népé, erőnk a közös lázadás.

A gonosz csak addig erős, míg a jók tétlenek

– hangzik el többek között abban a dalban, ami nemrég került fel az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter Spotify-oldalára. A hatalom a népé címet viselő szerzemény mögött a kampánydal szó szerepel zárójelben a zenemegosztón, így még az is elképzelhető, hogy a választásokig hátralevő időben sokat fogjuk hallani ellenzéki rendezvényeken.

A dal eddig nem bukkant fel sem a YouTube-on, sem az ellenzéki szereplők Facebook-oldalain, csak a Spotify-on érhető el egyelőre.

A szövegben olyan üzenetek hangzanak el, mint „Erőnk a közös lázadás”; „Hiába üvölt, hiába vonul, hiába harap a gyűlölet”; vagy épp „Mi most együtt összefogunk, és véget ér az őrület”. Eközben a refrén a címben már megismert sort ismétli.

Apró érdekesség, hogy a dal nemcsak címében, de szövegében és dallamában is kísértetiesen hasonlít Patti Smith 1988-as People Have the Power című dalára.