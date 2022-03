Újabb evakuációs akciót hajtott végre a magyar kormány

Szijjártó Péter élőben jelentkezett be a Facebookon csütörtök reggel. Elmondta, hogy miután Kijevben romlik a helyzet, így a nagykövetség működési körülményei is egyre nehezebbek, ezért egy újabb evakuációs akciót hajtottak végre, melynek részleteiről most számolt be a külügyminiszter. Kedden reggel 32 fővel indultak el Ukrajnából autókkal, 10 magyar állampolgárt hoztak haza, köztük 3 magyar civilt és 2 újságírót. 10 dél-afrikai állampolgárt is kimenekítettek, valamint 10 nigériai diplomatát, illetve 2 ukrán állampolgárt.

A konvoj tegnap késő este Munkácson keresztül megérkezett Ungvárra, majd Záhonynál átlepték a határt.

A második nemzetközi evakuációs akció is sikerrel járt, most már mindenki biztonságban van

– mondta Szijjártó.