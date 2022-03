Már szó nincs 6-7 százalékos inflációról, 9 százalékos lehet a magyar áremelkedés

2022-ben az eddig várt 7 százalék helyett átlagosan 9 százalékos lehet a magyar infláció – írja a portfolio.hu a Raiffeisen Bank szakembereinek előrejelzése alapján. Innen 2023-ban is csak 7%-ra csökken majd az átlagos áremelkedési ütem. Az idei átlagos infláció így valószínűleg 20 éves csúcsot jelent majd, utoljára 2001-ben volt ennél magasabb.

A cikk emlékeztet: a múlt héten Virág Barnabás, az MNB alelnöke már arról beszélt, hogy a februári adat meghaladhatja a 8%-ot, akár 8,5% közelében is lehet, már ez is komoly meglepetést okozott. Azóta pedig kitört a háború Ukrajnában, ami csak tovább fokozza az áremelkedést. A 9 százalékos éves átlagos infláció mellett pedig szinte biztos, hogy lesznek két számjegyű, 10 százalék feletti értékek év közben.

A bank elemzői szerint a jelenleg is zajló fegyveres konfliktus elsősorban az inflációra lesz hatással egész Európában, a növekedést is visszaveti majd, de talán kevésbé. Az áremelkedés az eurózónában is 5% felett lehet éves átlagban, vagyis nem csak Magyarországot sújtja majd az infláció.