Bors: Rod Stewart volt a sztárvendég Bige László születésnapi partiján

A budapesti Corinthia szállóban tartották a bulit.

A Bors írta meg kedd reggel, hogy információik szerint Rod Stewart nemrég Magyarországon járt, mégpedig abból a célból, hogy fellépjen Bige László születésnapi partiján.

A lap szerint az eseményre a budapesti Corinthia szállóban került sor, a zenész magánrepülővel és egy komplett zenekarral érkezett. Szintén a lap információi szerint Rod Stewart egy ilyen hakniért 100 ezer dollárt (kicsivel több mint 31 millió forintot) is elkér, a fellépés végén pedig személyesen is felköszöntötte a nagyvállalkozót, aki bár régóta a kormány célkeresztjében van, legutóbb arról szóltak a hírek, hogy Mészáros Lőrinc is vele üzletel.

A születésnapi partiról a Bors képeket is közölt, azokat itt lehet megtekinteni.