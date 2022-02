Ötéves fogyatékos kislányával fajtalankodott egy nő két férfi kérésére, megvan a jogerős ítélet

Kilenc év fegyházra ítélte a Győri Ítélőtábla jogerősen azt a nőt, aki videóra vette, hogyan fajtalankodik az ötéves kislányával. A táblabíróság súlyosabb büntetést szabott ki a nőt felbujtó férfiakra.

Az enyhe fokú gyengeelméjűségben szenvedő nő a szellemi fogyatékos kislányával, a nagymamájával és a nagybátyjával élt egy Komárom-Esztergom megyei községben. Az édesanya két és fél évvel ezelőtt megismerkedett egy férfival. A férfinak felesége és két gyermeke is volt, de ezt titkolta a nő előtt.

Köztük intim kapcsolat alakult ki. A férfi rávette a nőt arra, hogy szeméremsértő felvételeket készítsen az óvodáskorú lányáról, s vele szexuális cselekményt végezzen. Az édesanya az erről készült 198 darab képet és videót elküldte a férfinek.

A férfi ezen kívül is letöltött gyermeklányokról pornográf felvételeket, 505 darabot tárolt a mobilján. A nő 2019 júliusában megismerkedett egy másik, szintén nős és gyerekes férfival, s vele is intim kapcsolatot alakított ki. A nő a férfi kérésére neki is elküldte a kislányáról készített szeméremsértő képeket. A nőt folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakban és többrendbeli gyermekpornográfiában is bűnösnek találták, ezért kilenc év fegyházat kapott.

Az egyik férfit felbujtóként, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakban, valamint többrendbeli, részben felbujtóként elkövetett gyermekpornográfiában is bűnösnek mondta ki a bíróság, s ezért 11 év fegyházra ítélte.

A másik férfi pedig 2 és fél évet kapott első fokon visszaesőként, felbujtóként elkövetett gyermekpornográfia miatt. Mindhármukat határozott időre eltiltották minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelésével, felügyeletével, gondozásával foglalkozhatna. A nőnek pedig megszüntették a szülői felügyeleti jogát.

A táblabíróság helybenhagyta a nő büntetését, a férfiakat azonban a határozott helyett, véglegesen eltiltotta minden olyan foglalkozástól, ahol 18 év alatti személlyel kapcsolatba kerülhetnének. A visszaeső férfi két és fél év helyett három évet kapott.