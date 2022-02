Privát fotóval reklámozza a Házasság Hetét Novák Katalin

„Maradjunk együtt! Ez a most kezdődő Házasság Hete idei mottója. Istvánnal most leszünk 20 éves házasok, mi is tudjuk, hogy nap mint nap tenni kell azért, hogy ez az egyszerűnek tűnő kívánság megvalósulhasson” – ezzel a bejegyzéssel tett közzé a saját Facebook-oldalán egy közös fotót a férjével Novák Katalin. A kormánypártok köztársaságielnök-jelöltje a hétfői Valentin-nappal kezdődő hét fontosságára kívánja felhívni a figyelmet.

A Házasság Hete elnevezésű kezdeményezés közel két évtizede indult el Angliából. A kezdeményezés magyar honlapjának tájékoztatása szerint a Házasság Hete Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. „A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége” – olvasható a honlapon.