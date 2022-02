Négy budapesti nő nyakából tépték ki a nyakláncot, 30 évet kaptak

Harminc év börtönre ítélte a Budai Központi Kerületi Bíróság azt a két férfit, akik négy idős nő nyakából tépték ki a nyakláncot Budapesten. Egyikük 18 évet, a másikuk pedig 12 év fegyházat kapott.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a 30 és 32 éves férfinak az volt a módszere az volt, hogy a hazafelé tartó sértettet követték, majd egyikük bement utána a lépcsőházba, megszólította a nőt, ezután pedig egy hirtelen mozdulattal kitépte az ékszert a nyakából. A másik a gyors menekülés érdekében nyitva tartotta a lépcsőház bejárati ajtaját, és figyelt, hogy segítse a bűncselekmény elkövetését. A támadók futva távoztak a helyszínről.

A vádlottak egy II., egy VI. és egy XI. kerületi lépcsőházban követték el a bűncselekményeket, a harmadik-negyedik esetben már bűnszövetségként működve. Egy további esetben pedig az utcán támadtak rá az áldozatukra. Az angyalföldi Victor Hugo utcában, egy boltból hazafelé tartó, idős kora és betegségei miatt lassan járó nő nyakából tépték ki a nyakláncát, ami azonban kicsúszott a támadó kezéből, és az asszony ruházatába esett. A támadók ekkor értékek nélkül menekültek el a helyszínről.

A terheltek összesen csaknem 700 ezer forint értékben zsákmányoltak ékszereket, ezen túl a kísérleti szakban maradt bűncselekménynél is több mint 150 ezer forint volt a veszélyeztetett érték.

A legidősebb nő 81 éves volt a cselekmény idején. Ő megpróbálta visszaszerezni a nyakláncát a támadójától meg is indult felé, egyik kezével megragadta a férfi ruháját, míg a másik kezével megpróbálta becsukni a lépcsőház ajtaját. A támadó ekkor visszalökte, majd a bűncselekményt segítő vádlott-társával nyaklánccal együtt elmenekült a helyszínről.

A 30 éves férfit 18 évre ítélték, és feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Társával szemben 12 év fegyházat szabott ki a Budai Központi Kerületi Bíróság. A bíróság vagyonelkobzást is elrendelt a vádlottakkal szemben és kártérítés megfizetésére is kötelezte őket. Az ítélet nem jogerős, a vádlottak és védőik fellebbezéssel éltek. A két férfi jelenleg is letartóztatásban van.