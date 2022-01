Ageizmus – saját félelmeink kivetítése? (x)

Az ageizmus nem más, mint amikor az idős embereket és az idős kort negatív előítéletekkel illetjük, a nyugdíjaslétre az „időskor = veszteség” képlet alapján gondolunk. Pedig lehetne ez az időszak az élet egyik legharmonikusabb szakasza is: ehhez saját hamis sztereotípiánk legyőzése az első lépés.

Amikor időseket kérdezünk az életükről, sokan a nyugdíjaskort említik a legharmonikusabb életszakaszként. Hiszen akkor már jut idő a családra, a barátokra, az utazásra, a hobbikra, mindarra, ami korábban nem fért bele munka mellett. De vajon milyen kép él a nyugdíjas évekről azokban, akiknek ez még csupán a távoli jövő?

Ha az aktív éveiket élőket kérdezzük meg arról, mi jut eszükbe a nyugdíjaskorról, inkább a veszteség fogalmai kerülnek elő, mint a magány, a betegség, az egyedüllét. A nyugati társadalmakban kétségkívül jelen van ez a fajta előítélet, az időskor és az idősek hátrányos megkülönböztetése. Ezt nevezzük ageizmusnak: az idősekre a társadalom nem hasznos tagjaiként tekintünk, épp ezért gondolni sem akarunk rá, hogy egy nap majd mi is leszünk idősek. Pedig a fejlett országokban az életkor kitolódásával a nyugdíjasok jelentős része gazdaságilag is aktív, mind komolyabb vásárlóerőt képvisel, és a közéletet is egyre markánsabban alakítja.

Erre az ellentmondásra az NN Biztosító kutatásai[1] is rávilágítanak: nem szívesen gondolunk a nyugdíjas időszakra, és még kevésbé szeretünk beszélni róla. Így például még a párkapcsolati válságokról (34%) vagy a betegségekről (57%) is szívesebben beszélünk, mint hogy milyen nyugdíjmegtakarítással tervezünk (30%). A legáltalánosabb attitűd a nyugdíjaslét gondolatával kapcsolatban a veszteségkerülés: nem szeretünk a saját időskori énünkre gondolni, mert valamilyen negatív képet társítunk hozzá. Amitől félünk, az az anyagi lehetőségek beszűkülése, illetve hogy emiatt elveszíthetjük a függetlenségünket, és mások terhére leszünk.

Az NN Biztosító videósorozatának új epizódja szakértők közreműködésével erre a téves gondolkodási modellre világít rá. Érdemes a félelmek helyett inkább listát készíteni a nyugdíjaskorban megvalósítandó álmokról, és persze arról is, hogy mire van ezekhez szükség. Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi kell a boldog időskorhoz, akkor a két leggyakoribb válasz az anyagi biztonság és az egészség. Márpedig az előbbi az időben, apró lépésekkel megkezdett pénzügyi felkészüléssel könnyen megteremthető. És bár egészséget nem lehet pénzen vásárolni, de ha nem kell lemondani a változatos táplálkozásról, a mozgásról, a szabadidős tevékenységekről, és nem kell az anyagiak miatt szorongani, az nagyban hozzájárulhat az egészségünk megtartásához is.

