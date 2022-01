Nem kaptak tájékoztatást a negyedik oltás beadásáról az orvosok

Nem kapták meg a negyedik oltás lebonyolításához várt segítséget az orvosok, írja a Népszava. A lap emlékeztet: a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, bárki megkaphatja a negyedik oltást orvossal való konzultáció alapján, és rövid időn belülre ígért erről szabályozást. A kormányzati honlapon azóta azt írják, bárki megkaphatja a negyedik oltást, aki négy hónapnál régebben kapott oltást, de a regisztrációs oldalon még nem lehet rá jelentkezni.

A Népszavának az oltási akció egyik helyszínén arról számoltak be, hogy a bejelentés óta nem kellett oltaniuk, és abban bíztak, hogy csütörtök előtt megkapják az útmutatást, ám az nem érkezett még meg. Már több beteg érkezett negyedik oltásra, de elküldték őket, mert nem tudtak felelős döntést hozni szakmai eljárásrend hiányában, az orvosok pedig nem vállalták a felelősséget.

Mi van, ha valakinek három különböző oltása volt, akkor vajon mit adhatunk negyediknek? Vagy három egyforma volt, vagy kettő azonos és csak a harmadik különbözik, akkor melyik következhet?

–vetette fel az egyik budapesti oltópont vezetője.

Egy nagy budai kórház oltópontjánál is hasonlóan nyilatkoztak, ők is várják a szakmai eljárásrendet vagy a kezelőorvosi ajánlást. Az intézmény vezetője telefonon iránymutatást is kért a kormányhivataltól, ahol azt tanácsolták: ne bonyolítsák túl, aki kéri a negyediket, annak adják be.

Egy háziorvos pedig arról beszélt, hogy egy délelőtt alatt körülbelül száz nem fogadott hívást kapott, és mivel 130 beteget fogadott személyesen, alig néhányuk visszahívására maradt energiája.