Választási útmutató dallal lepte meg a fideszes Hoppál Pétert egy komlói roma képviselő

A komlói Lungo Drom-tag Orsós Ferenc a Facebook-oldalán tette közzé a Cache Rom nevet viselő roma együttes dalát, amelyben Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő támogatásáról énekelnek.

A Szabad Pécs írt a Cache Rom új daláról, amelynek elég egyértelmű a refrénje:

Hajrá Fidesz, Hoppál Péter, mi veletek vagyunk, míg a világ világ lesz, mi összetartozunk.

A szövegben később Hoppál nevének helyére a „Hajrá Gogen” részt illesztették, amellyel zenekar Orsós (Gogen) Ferencnek is kedveskedett. A dal szerint eljön az a nap, ami változást hozhat, ám a változást a Fidesszel összefogva ki lehet védeni, és akkor minden jobb lesz.

A kampánydal direkt megfogalmazásokkal is melegít a választásra:

Ne hagyjuk egymást, ne hagyjuk egymást, ne engedjük, hogy megvezessen egy másik féle párt.

2019-ben egyébként Hoppál nagy lendülettel támogatta a körzetéhez tartozó Komlón önkormányzati mandátumért induló Orsóst. Az egyik szavazókörében a Pécsi Ítélőtábla meg is semmisítette a szavazás eredményét, mert úgy vélte, sérültek a választási törvényben rögzített alapelvek. A probléma az volt, hogy túl sok roma szavazó érkezett kísérővel, akik aztán a szavazófülkében is segédkeztek a szavazat leadásában. A Szabad Pécs szerint Hoppál akkor nem is tagadta, hogy szállítottak „néhány cigány családot autóval, mert szerinte ők messzebb laktak” a szavazóhelyiségtől.