Békés megyében közel tíz centi hó eshet hétvégén

A hétvégén mínusz tízfoknál is hidegebbre, délkeleten pedig öt centiméternél is több hóra számíthatunk, írja az Időkép. Az előrejelzés szerint szombaton és vasárnap is néhol havas idővel indul a nap, szombaton a felhősebb keleti tájakon még nem kell komoly fagyra számítani, ám máshol -10 és -5 fok közé hűlhet a levegő.

Vasárnap is hasonló értékek várhatók, délutánonként pedig -2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombat reggeltől vasárnap reggelig Békés megyében közel tíz centiméter hó hullhat, az előrejelzés szerint ezen kívül Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar megyében eshet értékelhető mennyiségű hó.

Nyugaton a szombat sütni fog a nap, majd vasárnap északnyugat felől hózáporok, kisebb havazás jöhet a Dunántúlra.