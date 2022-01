Kunetz: Óriási vakcinapazarlás a hétvégi oltás

Teljesen feleslegesnek és rendkívül károsnak nevezte a kormányzat által a háziorvosok számára kötelezővé tett hétvégi oltónapokat Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő.

“Elkezdődött a teljesen feleslegesen elrendelt “háziorvosi hétvége” . Teljesen felesleges, hiszen a háziorvosok nagyobb része eddig is oltott, és nem látni azt a tömeget, amely a kormány oltásellenes propagandája ellenére éppen sorba állna oltásért, valamint az oltópontok most is működnek. Sajnálatos módon az elrendelt, kötelező oltási hétvége nemcsak felesleges, hanem rendkívül káros is lehet” – hívta fel Kunetz a figyelmet, mivel rengeteg vakcina mehet kárba emiatt a fel nem használt oltóanyag kidobása miatt.

„Amennyiben megjelenik a háziorvosnál egy oltást igénylő, úgy ki kell nyitni az ampullát (amely 6, 10, vagy 20 adagos), és amennyiben aznap még nem tud az orvos ehhez az egy emberhez – oltóanyagonként és oltottsági állapottól függően – öt, kilenc, vagy tizenkilenc oltásra vágyakozót rendelni, akkor megy az egész adag a lecsóba. Márpedig nem fog tudni, hiszen már mindenkit felhívtak, aki oltást akart, a második, harmadik körös betegek meg nem nincsenek annyian, hogy ne a pazarláshoz vezessen ez az ámokfutás. Amelynek egyébként lehet, hogy pontosan ez az értelme, az oltóanyag pazarlás, azaz az oltóanyag háziorvosokkal való kidobatása. Mégpedig azért, hogy ezt ne a kormánynak kelljen megtennie – közvetlenül is bizonyítva az oltásellenes magatartásukat” – mérgelődött a szakember, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az OGYÉI az Európai Gyógyszerügynökség határozata alapján megemelte a az oltások felhasználási idejét, amelyek most így maximum március 31-i használhatóak fel.

Korábban az orvosi kamara hét pontban szedte szét Müller Cecília tisztifőorvos és Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter utasítását, de ebben az oltóanyag pazarlás még nem szerepelt.