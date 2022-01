Ritka, de van olyan elitgimnázium, ahol 5 százalékos létszámkiesést okozott a tanárok oltási kötelezettsége

Hétfőn lejárt a kormány által szabott határidő, az állami fenntartású intézmények dolgozói számára kötelezővé vált a koronavírus elleni vakcina felvétele, így hétfőtől nem dolgozhatnak azok a tanárok sem, akik nem oltatták be magukat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hétfői közleménye szerint a tilalom az állami fenntartású iskolákban a pedagógusok egyetlen százalékát érinti: január 3-tól a 78 ezer tanárból 780-an nem mehetnek a tantermek közelébe.

A Telex az ország több városában is érdeklődött, okozott-e létszámgondokat a rendelkezés. A győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is, Horváth Péter azt mondta, a Révaiban egy matek, egy német és egy angol tanár tartott ki az elhatározása mellett, és nem oltatta be magát. Korábban hatan voltak, de három tanár végül beadta a derekát.

A három tanár kiesése a tantestület 5 százalékát jelenti.

Mivel a Révaiban viszonylag nagyok a munkaközösségek, így a három szaktanár helyettesítését meg tudják oldani, matematikánál pedig csoportok összevonásával oldják meg a pótlást.

Horváth Péter úgy értesült, hogy a győri iskolák egyharmadában százszázalékos az oltottság. A helyi intézmények egyharmada jár ugyanabban a cipőben, mint a Révai, és egyharmad azoknak a száma, ahol a helyettesítést még meg kell oldani. Van olyan iskola, ahol külsős segítséget kérnek.

A lap több budapesti és szegedi neves gimnáziumot is megkeresett, de ezekben az intézményekben mindenhol 100 százalékos volt az átoltottság.