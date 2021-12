Orbán: Mindig az utolsó, győztes roham előtt vagyunk a legfáradtabbak

Ünnepi interjút adott a miniszterelnök, amelyben a koronavírus, a migráció és a bolsevizmus mellett Márki-Zay Péter neve is előkerült.

Előre, nem hátra címmel adott ünnepi interjút a Magyar Nemzetnek Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben a járványhelyzet és a migráció mellett érintőlegesen szót ejtett az ellenzékről és a 2022-es választásokról is.

Orbán összességében sokkal pozitívabbnak látja a 2021-es évet az egyel korábbi esztendőnél, tekintve, hogy a koronavírus-járvány ellen az emberek ma már aktívan tudnak tenni azáltal, hogy beoltatják magukat.

Sajnos az oltást elutasítók száma jóval magasabb annál, mint amiben reménykedtem. Magyarok vagyunk, mindig van egy jobb megoldásunk, mindig olvasunk vagy hallunk valamit, ami számunkra jobban hangzik az orvosok szavainál

– sajnálkozott a miniszterelnök, kiemelve ugyanakkor, hogy a harmadik oltást már hárommilliónál is többen felvették itthon, amivel Orbán szerint a legjobbak közé tartozunk Európában. A miniszterelnök e mellet megjegyezte, a spanyolnátha utolsó hullámának idején is kételkedtek az emberek, hogy visszatér-e az élet a rendes kerékvágásba. Akkor végül mégis visszatért, így szerinte a miénk is vissza fog.

Az Európai Unióval folytatott csatározásokról szólva elmondta, „mindig az utolsó, győztes roham előtt vagyunk a legfáradtabbak”, de a küzdelmet nem szabad feladni. Még úgy sem, hogy Orbán szerint „egyre több pozíciót hódítanak meg azok a politikusok, brüsszeli bürokraták, akiknek a fejében él egy elképzelés az eszményi világról, társadalomról és embertípusról, amelyeket állandóan javítanának, fejlesztenének”.

Orbán szerint ez a típus a Homo sovieticus, amit arra reagálva mondott, hogy a riporter a bolsevizmussal azonosította az Orbán által említett jelenséget.

A miniszterelnök ezúttal is megjegyezte, hogy a brüsszeli bürokraták át akarják alakítani a társadalmat, ebből adódóan ők a migrációban demográfiai utánpótlást látnak.

A realitás azonban az, hogy nem boldog, összevegyült élet jön így létre, hanem terrorizmus, bűnözés, munkanélküliség és no-go zónák

– mondta a kormányfő.

Úgy vélekedett, hogy ugyanez a helyzet a család fogalmával is, mivel „számukra a mi családfogalmunk elavult és elnyomó, szerintük az a haladó eszmény, ha a gyerek hat hónapig nadrágban jár, hat hónapig pedig szoknyában, s olyan embereket vonnának be a nevelésükbe, akiket mi inkább távol tartanánk tőlük” – fejtegette a miniszterelnök, aki nem lát rendkívülit abban, hogy az EU-ban eddig csak Magyarországon kérdezték meg az emberek véleményét bevándorlásról és gyermekvédelemről, hiszen a nemzeti konzultáció a kormány egyik legkedveltebb eszköze, ezt ő maga is megerősíti.

A 2022-es évre három feladatot jelölt ki a kormányfő: az év végén bejelentett gazdasági intézkedések végrehajtása, a vírussal szembeni további sikeres védekezés, és a gyermekvédelmi népszavazás lebonyolítása. Az ellenzék tevékenységére is kitért érintőlegesen, arra reagálva, hogy a kormány politikai ellenfelei, élükön Márki–Zay Péterrel olyan, a kormány által meghozott intézkedéseket támadnak, mint a reszicsökkentés, a migráció elleni fellépés vagy a 13. havi nyugdíj.

Én ezt elhűlve nézem, és nem is értem. Olyat még nem láttam, hogy valaki az emberek élete szempontjából legfontosabb bástyákat megtámadja azzal a csatakiáltással, hogy ezeket el fogjuk tőletek venni, és leromboljuk(…)Nekimenni mindannak, amiről az elmúlt évtizedben társadalmi egyetértés alakult ki, ezen lehetne nevetni, ha nem lenne egy aggasztó körülmény: ők ezt komolyan gondolják.

Az interjú végén Orbán a 2022-es választásokra is előretekintett. Szerinte a jelenlegi kormány már bizonyította, hogy képes irányítani az országot, szemben a baloldallal, amitől „pontosan lehet tudni, mi várható”. A kormányfő ennek tükrében arra buzdítja az embereket, hogy hasonlítsák össze a két oldal teljesítményét és mérlegeljenek, majd megismételte a kormányzati kommunikáió legújabb panelét, miszerint Magyarország előre megy, nem hátra.