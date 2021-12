Béremelés, diplomahonosítás, mentorprogram az új felsőoktatási törvénycsomagban

Sok hasznos és/vagy látványos változtatást eszközöl a felsőoktatásban az innovációs minisztérium.

Komoly törvénymódosítások jelentek meg, amik a felsőoktatásban tanulókat és dolgozókat is érintik. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint az állami fenntartású egyetemeken is megteremtik a további, második 15 százalékos béremelés jogszabályi garanciáit. Ez az alapja annak, hogy idén ősszel és 2022 elején 30 százaléknál is nagyobb béremelés várható az alapítványi, egyházi és állami intézményekben is.

A diplomaelismerések terén is módosítások jönnek. Aki külföldön szerezte meg a papírját, annak honosítása egy hónap alatt lezajlik majd és ingyenes lesz. A doktori képzés rugalmasabbá válik, a mesterképzés utolsó évében a hallgató felvehet olyan tantárgyakat, amelyek a doktori képzésbe számítanak bele.

Intézménynév-változtatás is lesz, a Testnevelési Egyetemből Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem lesz. Még egy egyetemi változás: a Debreceni Egyetem ellátandó közfeladatai közé bekerül a hazai vakcina-előállítás kutatás-fejlesztési és gyártástechnológiai tudásának fejlesztése. Itt jön létre a jövőre induló Nemzeti Oltóanyaggyár.

A kormány tehetséggondozó diákkör és mentorprogramot indít a hátrányos helyzetű tanulókra fókuszálva. A szakképzés megerősítéséhez kapcsolódva a jövőben kedvező pontszámítás támogatja az okleveles technikusi szakmai vizsgával rendelkezőket is az egyetemekre való bekerülésben. Többen nyerhetnek majd felvételt. Többen nyerhetnek felvételt csak a szakmai vizsgájuk alapján is úgy, hogy az ott elért eredményük négyszeresét veszik figyelembe. A képzési hitel igénybevételének szabályai is változtak a felnőttképzésben.

A közlemény megjegyzi végül, 2021-ben a GDP közel 1,3 százaléka hasznosul az egyetemeken, jövőre ez pedig 1,9 százalékra nő.